Barkos, dispuesta para repetir como candidata en las elecciones de 2019

La presidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, se ha revelado dispuesta, "con fuerzas y pasión" para repetir su candidatura a liderar Navarra si su partido le propone, y a buscar para ellos consensos en la Cámara foral, en la que ha asegurado que la "estabilidad" encontrada en el cuatripartito ha sido clave para la mejora de Navarra.

Barkos ha hecho este jueves un balance satisfactorio de su acción de gobierno, respaldada por datos económicos que "responden al grueso de la crítica política", que no obvia algunos "claroscuros" y que se pone como reto más importante el de crear "más empleo y de calidad".



"Hay motivos de satisfacción para todos los navarros" porque "los datos hablan", ha asegurado la presidenta en una conferencia de prensa en la que ha hecho balance de los tres primeros años de legislatura y en la que ha minimizado así la posible insatisfacción de los votantes no nacionalistas.



"Hoy estamos construyendo una Navarra más fuerte en economía y sociedad", algo posible gracias a la "estabilidad" de un Gobierno que, al contar con mayoría parlamentaria basada en el acuerdo cuatripartito, ha podido así presentar presupuestos "en tiempo y forma" para desarrollar las diferentes políticas de cambio.



Los tres principios de acción que han sustentado el cambio impulsado por el Gobierno han sido "convivir, construir y avanzar": "Convivir entre diferentes sensibilidades e identidades y hacerlo además sumando", "construir cimientos fuertes para el desarrollo económico, político y social de Navarra", y "avanzar en los cambios que doten de fuerza y credibilidad a la Navarra de las próximas décadas".



Barkos ha sido contundente al enumerar los "cinco ejes transversales" de su acción de gobierno: "Trabajamos por una economía de futuro que dé sustento real a la Navarra del bienestar, el bienestar más ambicioso y solidario siempre en la convicción de que las personas y sus derechos son lo primero, que entre estos derechos la sostenibilidad es uno de los básicos y todo esto porque otra forma de gobernanza es posible".



También ha sido rotunda para "responder a quienes auguraban el apocalipsis económico" con su llegada al Gobierno, que ha superado la "inacción" precisamente de quienes le critican, ha dicho una Barkos que ha desgranado numerosos datos para apoyar sus argumentos.



Entre ellos, y tras recordar que el primer "reto" cuando llegó en 2015 fue el "saneamiento" de las cuentas públicas de Navarra y la creación de empleo, ha señalado que hoy se registran 10.857 personas desempleadas menos que hace tres años, y 24.268 afiliaciones a la Seguridad Social más.



Así, ha apuntado como acciones públicas determinantes en este crecimiento del empleo la inversión en infraestructuras, que ha pasado de 660.000 euros en 2015 a más de 11 millones en 2018, la inversión en planes comarcales o en clusters, el presupuesto triplicado en innovación, o el esfuerzo inversor en empleo social protegido, entre otros.



Se ha referido también al saneamiento de las cuentas y ha recordado que la Tesorería en julio de 2015 era de 50 millones y que al cierre de 2017 es de 631 millones, datos que "no son cuestión de azar, sino de responsabilidad política" y que responden a una "nunca cómoda pero necesaria reforma fiscal" del Gobierno y el cuatripartito.



También, al trabajo realizado para la actualización de la aportación de Navarra al Estado en "una novedosa lectura del convenio" que les vincula, y a un "trabajo riguroso renegociando la deuda" que ha ahorrado a las arcas forales 30 millones de euros en intereses de deuda, todo lo cual ha permitido consolidar 400 millones más al año en los presupuestos de Navarra.



Con todo ello hay "motivo claro para la satisfacción", ha dicho una Barkos que se ha dicho "absolutamente satisfecha" con la labor en áreas contestadas como Educación, y encontrar entre los déficits uno especialmente penoso para ella: "Me apena profundamente no convencer a los navarros que puedan pensar que imponemos el euskera".



En cuanto al futuro, además de "más empleo y de mayor calidad", ha aludido a la apuesta en innovación en sectores estratégicos o la apuesta educativa en Formación Profesional, pero también para este año de legislatura la de una Ley de Presupuestos para 2019 y otras leyes como la de Administración Local, la de Ciencia y Tecnología y la de Derechos Culturales.



Preguntada sobre la posibilidad de ampliar con otras fuerzas, en relación al PSN, el acuerdo cuatripartito que ha sostenido en esta legislatura a su Gobierno, ha reconocido que la "estabilidad" conseguida ha sido "absolutamente esencial para trabajar con solvencia" y que su "ambición" es revalidarla, en primer lugar con estas mismas fuerzas pero sin negar que "una mayoría progresista" también con los socialistas era buena.

