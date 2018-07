"Ningún problema" desde el Gobierno a la comisión de investigación sobre Davalor

Actualizada 19/07/2018 a las 13:21

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este jueves que desde el Ejecutivo no tienen "ningún problema" a crear en el Parlamento foral una comisión de investigación sobre Davalor, como pidió el PPN.



En la rueda de prensa para hacer balance de la acción de Gobierno, Barkos ha indicado que "todas y cada una de las veces que ha sido solicitada la comparecencia del vicepresidente Ayerdi en torno a esta cuestión ha comparecido, y para todas aquellas explicaciones que el Parlamento exija en torno al trabajo de Sodena en esta cuestión Ayerdi comparecerá y dará las explicaciones".



Ha considerado "muy desafortunada" la frase del PSN este miércoles criticando el "silencio cómplice" del Gobierno de Barkos en el caso Davalor porque, ha dicho Barkos, "en ella se contiene una acusación y las acusaciones hay que hacerlas con datos ciertos". "La crítica de la oposición debe estar sustentada en el rigor de los datos", ha añadido.



"Entiendo que se quiera trabajar desde la oposición buscando algún mordiente en torno a la acción de Gobierno", ha indicado la presidenta, quien ha señalado que "las afirmaciones tienen un límite y en política no todo vale". "Las declaraciones ayer del PSN son de todo punto alejadas a la realidad y a la responsabilidad política", ha opinado.



Tras afirmar que desconoce si hay alguna novedad sobre Davalor, Barkos ha indicado que "a día de hoy no habría ningún motivo y no lo conozco ni ningún elemento para pensar que no se hizo lo que hace una entidad que está dedicada a ello". "Que la posición quiera hacer en esta cuestión elemento de investigación y conocimiento me parece legítimo, ha de ser así", ha concluido.

