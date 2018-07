Chivite dice que Barkos hace "autobombo"

Actualizada 19/07/2018 a las 15:43

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado que "ni entiende ni comparte el autobombo con el que la presidenta Barkos vende los datos de recuperación económica, cuando el propio Gobierno de Navarra reconocía hace dos semanas que el empleo que se está creando es hiperprecario".



En una nota, Chivite ha señalado que "Barkos está pecando de autocomplaciente porque su discurso contrasta con la realidad de un mercado laboral precarizado, con una alta temporalidad y salarios indignos, en el que mujeres y jóvenes son los colectivos más castigados; y cuando ni siquiera ha sido capaz de consensuar y poner en marcha un Plan de Empleo".



Chivite ha señalado que "el discurso de Barkos recuerda demasiado al de Mariano Rajoy en sus años en la Moncloa, cuando se jactaba del crecimiento económico dando la espalda a la realidad de la clase trabajadora" y ha criticado, además, "la falta de diálogo, de concertación social y de consenso de la presidenta con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral".



La dirigente socialista ha censurado que "la precariedad ha llegado hasta el núcleo del propio Gobierno, ya que incluso la Cámara de Comptos advertía recientemente de la alta temporalidad de la Administración foral". Chivite ha comentado, además, que "es el Ejecutivo de Barkos el que, con sus licitaciones a la baja por debajo del coste real de los trabajadores ha sido afeado por el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra anulando los propios pliegos y poniendo en evidencia la mala gestión de los recursos públicos y el incumplimiento de la normativa laboral".



Chivite ha instado al Gobierno de Navarra a "seguir el ejemplo de las políticas progresistas basadas en el diálogo que Pedro Sánchez está abanderando desde Madrid". "Políticas y medidas centradas en las personas y no en las banderas, de concertación social, de mejora de la calidad del empleo, de recuperación de las pensiones", ha dicho, para señalar que "Uxue Barkos no las ha practicado en los tres años que lleva en el Gobierno foral".



Consideran los socialistas que el discurso de la presidenta ha sido "mero maquillaje" a una gestión que tiene "más sombras que luces". "Una gestión que no ha revertido los recortes que hizo UPN, con unas políticas centradas en lo identitario al dictado de lo que marca Bildu, con una nefasta política educativa y una falta total de transparencia", ha concluido.

Selección DN+