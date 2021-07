Mask Singer: Bertín Osborne se descubre detrás de la máscara de cocodrilo

La semifinal tuvo lugar el pasado miércoles y en ella se enfrentaron las máscaras de Plátano, Cocodrilo, Monstruíta, Erizo y Huevo. Las cinco intentaron cambiar el registro de su voz y dar pistas muy concretas para despistar y generar dudas entre los investigadores.

Sin duda, el protagonista de la noche fue Cocodrilo. Comenzó con su actuación bajo los acordes de una de las canciones más famosas de AC/DC, ‘You Shook Me All Night’, y para el asalto final escogió la balada de Prince ‘Purple Rain’. Sin embargo, no fueron las actuaciones lo que más llamaron la atención, sino las pistas que se dieron de este personaje. Cocodrilo afirmó que la banda sonora de su vida es la discografía de Bruce Springsteen y que le encantaría poder subirse a una moto cerca del mar.

fue solo Javier Ambrossi el que se dio cuenta de quién era Cocodrilo. Ya llevaba varias semanas con el nombre de Bertín Osborne en la cabeza y de ahí su alegría al verle la cara una vez se quitó la máscara. Los investigadores escucharon con atención la voz y se fijaron en detalles como la altura o la manera de andar. Barajaron nombres de otros cantantes como Miguel Ríos o Loquillo e incluso el del tenista Carlos Moyá, peroy de ahí su alegría al verle la cara una vez se quitó la máscara.

Por si el público no tenía suficiente con la emoción propia de una semifinal, el programa de Antena 3 incluyó una máscara invitada a la fiesta. Fue La Paella, que interpretó ‘Dear Future Husband’ de Meghan Trainor y sorprendió a los investigadores por lo bien que cantaba.