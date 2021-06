Mask Singer España: ¿Por qué no se filtra la identidad de las máscaras si el programa está grabado?

Actualizada 10/06/2021 a las 09:54

Las máscaras de la nueva temporada de Mask Singer están siendo grandes sorpresas para los cuatro miembros del jurado y además, para todo el público, que noche tras noche, hacen sus cábalas con las pistas proporcionadas por el programa.

Y es que ése es el secreto mejor guardado de Mask Singer: 'Adivina quién canta'. La máscara se revela en absoluto secretismo. Graban al público hasta que está a punto de quitarse la máscara, pero luego lo echan para que no desvele nada. Sólo quedan el jurado, el presentador, el regidor y el personaje de la máscara.

Anoche, precisamente, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra del Partido Popular, Esperanza Aguirre, se convirtió en trending topic tras quitarse la máscara de Mariposa; uno de los muchos secretos mejores guardados de la esta nueva temporada.

Siguiendo la estela de anteriores desenmascarados (La Toya Jackson e Isabel Preysler), nadie podía imaginarse una revelación de tal calibre. Sólo Javier Calvo estuvo cerca de averiguarlo, apostando en un principio por Celia Villalobos.

La jurado y exconcursante de Mask Singer, Paz Vega, exclamaba atónita: "¡Qué maravilla, qué maravilla!" ante un Arturo Valls que la miraba, también, asombrado. "¡Nos has descolocado a todos!" le comentaba eufórico. "No me digas", respondía una sonriente Esperanza Aguirre; siempre en su línea.

El público también quedó estupefacto ante el nuevo descubrimiento y así lo expresaron en Twitter, convirtiéndose Esperanza Aguirre en tendencia durante parte de la noche.

Se convierte así en la tercera máscara de una edición brillante y que está teniendo grandes (e inesperadísimas) sorpresas.

¿Quiénes serán los próximos desenmascarados?

