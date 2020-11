'Mask Singer España': Gamba escondía a Máximo Huerta

Actualizada 26/11/2020 a las 09:55

La cuarta gala del que sin duda es el programa revelación de la temporada, 'Mask Singer España', volvió a regalar a los espectadores momentos para el recuerdo. Tras desenmascarar a famosos como la 'influencer' y pareja de Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez, el presentador Pepe Navarro y, la semana pasada, la vedette Norma Duval, pudimos conocer por fin al cuarto famoso que participa en esta primera edición del concurso.

Pero, antes de eso, la audiencia tuvo que hacer sus conjeturas sobre la máscara invitada de la noche, Robot. Al final, los cuatro investigadores, los Javis, Malú y José Mota, dieron en el clavo a la primera y, tras su actuación, la presentadora Cristina Pedroche se quitó la máscara tomando así el testigo de la primera máscara invitada, que participó la semana pasada y fue ni más ni menos que la también presentadora Mónica Carrillo.

¡Te hemos desenmascarado! @CristiPedroche era el Robot de #MaskSinger4 y así lo hemos descubierto ➡ https://t.co/39LmLUfeWR — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020

Sin duda, la gran incógnita de la noche fue la identidad de Gamba, la máscara que protagonizó el duelo final junto a Cerdita, otro de los disfraces más debatidos de esta primera entrega del espacio de entretenimiento.

Durante su primera actuación, hace dos semanas, Gamba interpretó la canción 'I love it', de Icona Pop, y desveló las primeras pistas: "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, este tatuaje siempre me recuerda de donde vengo (un ancla)", "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca" y "Me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades".

Con la suma de nuevas pistas ("Compro libretas compulsivamente", "Soy apasionada del firmamento y hay una estrella muy especial para mí" y "Soy la gamba más disfrutona del mar"), finalmente fue Javier Ambrossi quien acertó la identidad de Gamba, máscara tras la que se ocultaba el escritor, presentador y exministro Máximo Huerta. Ya sin la máscara, dijo: "Creo que la vida hay que vivirla al máximo, está para gastarla y venir a divertirse y sentirse como un niño es maravilloso". La nota de humor la añadió, como de costumbre, el presentador Arturo Valls: "Ha sido incluso más breve que el ministerio".

