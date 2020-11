'Mask Singer España': la diseñadora de máscaras revela por error un nuevo disfraz

Actualizada 20/11/2020 a las 12:53

Cristina Rodríguez es una de las estilistas televisivas más conocidas en nuestro país y actualmente es la encargada de diseñar las máscaras y disfraces en 'Mask Singer España', como fue el caso de Unicornio, tras el que se ocultaba ni más ni menos que la vedette Norma Duval, como pudimos comprobar en el deselnace de la tercera gala.

El programa de Antena 3 ha decidido contar con Rodríguez para la dirección artística de este exitoso espacio aunque sus seguidores la recuerdan también por su participación en espacios como 'Supermodelo' (Cuatro) o 'Cámbiame' (Telecinco)

En la última entrega, Mónica Carrillo cantó bajo la identidad de Mariquita, pero no será la única celebridad que visite 'Mask Singer'. Parece que en los próximos programas llegarán nuevos invitados que también tendrán su propio disfraz, y ya se conoce cuál será uno de estos trajes gracias a un descuido de la diseñadora.

Cristina Rodríguez acudió este miércoles a Espejo público e hizo un pequeño 'spoiler' sobre uno de los disfraces: "El Robot fue muy difícil y el Monstruo también. Hicimos muchas versiones".

"¿El Robot? El Robot no ha salido, ¿eh?", le ha avisado una colaboradora. "¡Ay, ya he dicho algo que no debo!", gritó echándose las manos a la boca. En definitiva, por mucho que intente guardar sus secretos, al final la lengua juega una mala pasada.

"Mis amigos me hacen chantaje, me quieren cambiar una información por otra, pero de verdad que yo no sé nada", aseguró también sobre todo el secretismo que rodea al programa. Y es que ella ya confesó que diseñan los trajes sin saber quién se lo va a poner, por lo que hacen disfraces que se puedan adaptar y corregir rápidamente.

