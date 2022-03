Antonio David y su hijo quieren meter en la cárcel a Rocío Carrasco

Que es uno de los culebrones televisivos de los últimos años es una realidad. Con el plus de que es una historia real que tiene a España dividida. El último capítulo es éste en el que Rocío Carrasco va a tener que verse las caras con su hijo David en el juzgado. Él es quien ratificó la querella y, por tanto, es él quien tiene que declarar. Aunque la hija de la famosa tonadillera está convencida de que es su padre quién dirige todo en la sombra. Así lo exponía en su docuserie: “Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla y declarar es él, no el padre. Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre”, desvelaba angustiada.

Ahora le acusan de no pagar la pensión de su hijo David. Rocío Carrasco dejó de pagar la pensión de 200 euros de David después de que Antonio David no abonara durante años los 560 euros mensuales de manutención del joven. Tras años de litigio, la justicia admitió la petición de Rocío y sentenció que el ex guardia civil está obligado a abonar 60.000 euros por estos impagos. Él se declaró insolvente. Entonces ella interpuso una querella contra él por insolvencia punible y estafa procesal. Lo acusó con pruebas de haber cobrado facturas mediante terceros, a través de su representante y de Maíta y Paíto, S.L., la empresa de la que Olga Moreno es administradora única. La Fiscalía pide tres años de cárcel a Antonio David; la acusación particular (Rocío Carrasco), cuatro. De hecho esta acusación particular pide además que declare Olga Moreno, expareja del padre y la que ha cuidado durante años al joven.