Ortega Cano afronta en silencio los últimos reveses familiares

En las últimas semanas, Ortega Cano se está viendo en el centro de diferentes informaciones mientras él intenta mantenerse al margen y en silencio, alejado de las polémicas. Por un lado, sigue planeando la sombra de la duda sobre cómo fue realmente la relación del diestro con Rocío Jurado durante los años que estuvieron casados. Fue Rocío Carrasco, la hija de la cantante, quien sembró la duda en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' para ahondar en el asunto cuando se anunció una segunda parte de esta docuserie prevista para este mismo otoño: 'En el nombre de Rocío'.

Se comenzó a hablar de un diario que Rociíto habría encontrado por casualidad meses después del fallecimiento de su progenitora. Mientras los miembros más mediáticos, entre los que destacaban el hermano de 'la más grande', Amador Mohedano, y la exmujer de este, Rosa Benito, aseguraban que nunca habían visto a la artista escribir, el propio Ortega Cano hacía referencia a unos documentos que sí podrían existir de puño y letra de Rocío Jurado. Con el tiempo supimos que, más que unos diarios, eran unas reflexiones íntimas.

Ante esto, Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, emprendió acciones legales para conocer el contenido de esos documentos y para solicitar los derechos que pudieran corresponderle como heredera del valor sentimental de su contenido. El pasado 29 de octubre era la cita en el Juzgado número 5 de Alcobendas. Aunque no era necesario que fuera Rocío Carrasco, la mujer de Fidel Albiac no dudó en presentarse acompañada de su abogado y ataviada con una significativa cazadora fucsia, un guiño a los numerosos apoyos recibidos desde que hiciera público el relato de su separación de Antonio David Flores.

Rocío presentaba un documento que según decía "no me hubiera gustado tener que entregar nunca" y se preguntaba por qué no había acudido al juzgado Ortega Cano. "Me ha sorprendido no verlo", decía. La referencia al diestro llamó poderosamente la atención a los medios allí congregados ya que él no había sido el artífice de la demanda. Poco después trascendía que quedaba archivada. Aunque todavía no se conoce el contenido exacto de los papeles de Rocío Jurado, parece que tendrían que ver con el torero y que no le dejarían en buen lugar, a pesar de lo cual, el diestro no se ha pronunciado al respecto.

La boda de Michu

Pero este no es el único frente que tiene abierto Ortega Cano.

La semana pasada Michu anunciaba en una exclusiva que se va a casar el año que viene con José Fernando, hijo mayor del torero y de Rocío Jurado que está ingresado en un centro de salud mental. Este fin de semana, la mujer del diestro, Ana María Aldón, puntualizaba que la familia no tenía conocimiento de este enlace ni de la supuesta casa a la que la pareja se mudará con la hija que tienen en común. Pero si hay algo que molestó al torero fueron las fotografías de Michu y de la pequeña en el mausoleo de Rocío Jurado.

Michu ha redoblado su apuesta y ha vuelto a ratificar el anuncio de su boda para el verano de 2022, desmintiendo punto por punto todas las declaraciones que había dado Aldón, incluida la del monumental enfado del diestro que ni siquiera habría querido leer la entrevista.