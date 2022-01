Qué es Wordle: el nuevo juego de palabras que arrasa en Internet

Te despiertas por la mañana. Abres los ojos y... coges el móvil. Lo primero que haces es entrar en Google y teclear con ansia "wordle". Por fin. Un nuevo reto. Te frotas las manos y piensas en una palabra de cinco letras. Miras alrededor para inspirarte. Pero todo está a oscuras. Te resignas y -como inspirado repentinamente por las musas- en un impulso, introduces un vocablo:

"Gatos".

Rezas que todas las letras salgan en verde porque eso significará que habrás acertado la palabra. Pero no. Hay dos casillas que salen en amarillo y una en verde. Has atinado algunas letras pero no su posición. Maldices por todo lo alto. Piensas en otra palabra: "Tomat*". Vuelves a proferir unos cuantos improperios. ¡Seis letras! ¡Demonios! ¡¿Por qué hay tan pocos términos con cuatro letras?!

Estás definitivamente bloqueado. Respiras hondo. No pasa nada. Tienes seis intentos. Sigues dándole vueltas al asunto mientras te levantas. (¡Todavía llegarás tarde al trabajo por este juego!)

"Nadie".

¡Tres letras! ¡Uy, casi!

Venga... Estamos ya casi en verano... Sólo quedan cinco meses de nada... ¿Será "nadar"?

Pues no. Tu gozo en el pozo.

Y salen todas en verde. ¡Has acertado el desafío diario! No puedes evitar sentir cómo el orgullo te embriaga y te nubla. ¡Fantástico! Reto superado. Esperas con ansias que llegue el día siguiente... Y vuelta a empezar.

Esto es Wordle, el nuevo juego que ha enganchado a miles de usuarios en España.

¿De qué va Wordle?

Es sencillo: tienes que averiguar una palabra de cinco letras. Tienes seis intentos. Si las letras salen en amarillo es que son correctas; pero no su posición. Si, por el contrario, su color es verde, es que la letra es correcta y también su colocación.

¿Cada cuánto se puede jugar?

Un reto por día.

¿En qué dispositivos se puede jugar?

página de Wordle haciendo click aquí. En cualquiera. Basta con meterse en la

¿Quién lo ha creado?

Josh Wardle, un ingeniero de Brooklyn. Sin embargo, su adaptación al español corrió a cargo de Daniel Rodríguez, un ingeniero electrónico colombiano afincado en Austin (Estados Unidos).