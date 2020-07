Kiko Matamoros, ingresado de urgencia por problemas tras una operación

Actualizada 31/07/2020 a las 13:36

Según ha informado el programa Sálvame, su popular colaborador Kiko Matamoros ha tenido que ser ingresado de urgencia debido a una pancreatitis. El tertuliano se encuentra hospitalizado en la Clínica El Rosario de Madrid y, actualmente, se está recuperando de la operación a la que se sometió el pasado lunes en la que se le extirpó la vesícula.

Aunque la intención del colaborador de Sálvame era reincorporarse ya este jueves 30 de julio a su puesto, finalmente no se ha encontrado lo suficientemente recuperado y ha tenido que comunicar su ausencia a la dirección pocas horas antes del inicio de la emisión.

El madrileño ha tenido que ser hospitalizado después de sentir unos fuertes dolores postoperatorios. Kiko Hernández ha podido hablar con el taxista que le ha llevado hasta la clínica junto con su pareja, Marta López Álamo.

"Ha tenido que saltarse los semáforos del dolor que tenía en el abdomen, Marta le pedía que corriera", ha contado el tertuliano en el arranque del magazine.

Por su parte, Omar Suárez, reportero del programa de Telecinco, se ha trasladado a la clínica donde han observado a su compañero -después ha sido trasladado al hospital donde le intervinieron- para informar sobre su estado de salud.

Según ha contado, parece que lo que sufre el colaborador es una pancreatitis producida por una complicación de la operación a la que se sometió. "Cuando le pincharon, no le limpiaron bien y la arenilla se ha desplazado", ha dicho Suárez.

Matamoros ya fue intervenido de urgencia el pasado mes de junio a causa de una obstrucción en el conducto biliar. El colaborador había probado unas horas antes un steak tartar en La última cena.

"Me produjo una descarga de bilis y se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que me salió de la vesícula. Fue consecuencia del steak tartar", explicó el ex de Makoke, asegurando que "la alimentación es muy importante".

