Actualizada 01/10/2020 a las 13:46

La mano profesional tardará al menos dos años en volver a la normalidad como consecuencia de la pandemia. José Ramón Garai ha descrito la complicada situación de la empresa tras la campaña de verano en la que se han vendido un 45% menos de entradas por festival que hace un año, se han programado un 48% menos de festivales como consecuencia de la pandemia. Este verano se ha pasado de vender 16.640 entradas a 4.678 en los festivales de verano.



Garai ha asegurado que, en vista del descenso de los ingresos, se va a plantear una reducción de salarios a los pelotaris de entre un 0 y un 20% según su nivel salarial.



En su intervención, Garai ha apuntado que Baiko no ha echado a ningún pelotari, y que si ni Eskiroz, ni Laso ni Mariezkurrena no han renovado es porque no han querido. Asimismo, ha apuntado que la empresa tiene la plantilla cerrada.



Garai ha adelantado que el próximo lunes se reunirá con los pelotaris para tratar de desbloquear la situación. Ha añadido que no ha recibido ninguna proposición por su parte.

Hay que recordar que uno de los puntos que reclamaban los pelotaris en su comunicado del pasado 15 de septiembre era la reintegración de los pelotais no renovados.

