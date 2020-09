“El paso para que vuelva lo debe dar Baiko con unas condiciones dignas”

Jon Mariezkurrena ha sido el último de la lista de pelotaris no renovados por Baiko a la expiración de su contrato. El zaguero de Berriozar no aceptó unas condiciones que no le parecían dignas. Así está viviendo el zaguero navarro una situación, que cree que puede reconducirse con diálogo