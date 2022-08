Chimy Ávila: "Pedí salir de Osasuna"

El Chimy Ávila confesó anoche en el programade la Cadena Ser loshace un año por la polémica que se generó por una foto con una camiseta donde aparecía el líder de VOX, Santiago Abascal . El argentino. “No lo sabe nadie, solamente mi familia. Me ha tocado noches caerme una lágrima. Uno no sabía dónde se metía. Yo, si en verdad hubiera querido mostrar la foto de la camiseta, me pongo más recto para que se vea la foto. La primera vez que salía al campo con público y estando mi familia ahí, me hice el duro pero la verdad es que a mí me dolió mucho ( una parte de la grada le silbó y pidió su march a). Hablé con mi mujer y mi agente. Le dije que hablara con los dirigentes para salir del club. Pero luego me senté un día, me preparé el mate y dije:. Dije: acá me planto. Voy a defender mi palabra, que es la verdad y siempre lo va a ser. Primero. Dejé el colegio en séptimo grado. Segundo. A mí me pagan por jugar al fútbol no por defender la política.. Yo no me siento en un banco a defender izquierda, derecha o centro. No. Defiendo el fútbol y defiendo a mi equipo”.