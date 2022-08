conoció de primera mano que se ponía a tiro. Moi había contado menos en la segunda vuelta para Unai Emery y el 'submarino' no andaba sobrado con el tope salarial. La llegada de Álex Baena por la sensación que está causando en verano (clave en el ascenso con el Girona) le empujaba a la rampa de salida. Fue hace pocos días Braulio pudo anticiparse y jugó bien sus bazas. El Celta y el Almería se quedaron en la estacada. Los técnicos se marcaron el objetivo de aumentar la calidad del centro del campo cuando concluyó la campaña pasada. Era una carencia. Se elaboró una lista. En ella no estaba Moi Gómez porque en los planes no estaba su salida del Villarreal , donde ha contado con un importante peso específico en los últimos tiempos. El club se planteó seriamente la incorporación de Luis Milla , ahora en el Getafe, pero el alto coste de la operación generó demasiadas dudas. Entre tanto, mientras se tocaban otros palos, Braulio Vázquez que se ponía a tiro. Moi había contado menos en la segunda vuelta para Unai Emery y el 'submarino' no andaba sobrado con el tope salarial. La llegada de Álex Baena por la sensación que está causando en verano (clave en el ascenso con el Girona) le empujaba a la rampa de salida. Fue hace pocos días Braulio pudo anticiparse y jugó bien sus bazas. El Celta y el Almería se quedaron en la estacada.

“Creo que tengo buena información del Villarreal por motivos obvios (mantiene una estrecha relación con Emery). Moi hasta última instancia no era una posibilidad. No podíamos plantearnos su fichaje porque en principio no iba a salir. Había tenido un rol importante estos últimos años. Luego, por otras circunstancias del Villarreal se abrió una posibilidad y ahí empezamos a hablar con él”, confesaba el director deportivo, encantado con su llegada.

Le puso como ejemplo del crecimiento que está experimentando el club. “Hace dos o tres temporadas no podríamos optar a tener un jugador como Moi. Hemos aprovechado las circunstancias que se dieron favorables para que pudiera salir. Es un jugador que ha participado muchísimo en todos los éxitos colectivos que ha tenido el Villarreal, con un tremendo equipazo en las últimas temporadas. Quiero agradecerle que amén de estar a esos niveles y participando tanto, ha apostado por nosotros teniendo otras posibilidades”.

MENOS MEDIÁTICO

El director deportivo quiso poner en valor la calidad de un futbolista que no tiene tanta prensa como merece. ¿Cuestión de personalidad? “Es un jugador, en mi opinión, que mucha gente desconoce y quizá sea por su forma de ser porque es un poco tímido e introvertido. Eso implica que sea menos mediático. Es un futbolista que nos da una polivalencia tremenda. A veces no sabes si es zurdo o diestro por el nivel técnico que tiene. Buscábamos unas herramientas diferentes a lo que teníamos. No se parece a Lucas, a Monca, a Darko... Quizá a Aimar un poco. Nos hace mejores”.

Braulio agradeció su elección teniendo “otras posibilidades” y siendo “consciente de que Osasuna ha crecido tanto a nivel de club como a nivel de plantilla”.

El club ha pagado 1,8 millones de euros y se compromete a alguna serie de variables. Moi ha firmado por cinco años. Es una apuesta fuerte. Llega a un Osasuna donde tendrá un rol diferente. Su carácter encaja con la humildad del vestuario, aunque el director deportivo le pide además jerarquía. “Me gusta que sea así de introvertido porque con nosotros entra muy bien y no viene en plan divo para nada, pero también le pido que tenga la jerarquía que tenga con balón. Sé que la puede tener”.

Venir de un Villarreal que juega en Europa no le hace ser diferente al resto como persona. “Tiene un respeto a sus compañeros tremendo. Él saca el balón parado y el otro día no lo sacó. Son detalles que quizá pasen desapercibidos. Que se vaya sintiendo cómodo, respetando a sus compañeros. Es la mejor manera de entrar en un club como el nuestro”.

Su trabajo físico también gusta a los técnicos. “En las medias kilométricas que están tan de moda no escatima, al contrario. Es un futbolista que tiene calidad, no se puede negar. Pero muchas veces hace 12 kilómetros, incluso más que Moncayola. Esto no es a ver quién corre más, pero sí que sabiendo el contexto que tenemos es un chico que corre mucho y que además juega bien al fútbol”.

Junto al protagonista del día, Braulio concluyó su discurso: “Cimentamos el futuro. Espero que esté los cinco años. No le quiero meter más presión, mejor que hable en el verde”.