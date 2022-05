De Cruchaga a Flaño: el que le dio la bienvenida al que le cedió el brazalete

El último ascenso a Primera División, en la temporada 2018/2019, también conllevó el cambio deentonces a Oier Sanjurjo . El noaindarra se marchó al Córdoba, en Segunda, antes de colgar sus botas. Hoy está dentro de la estructura rojilla al ser entrenador del División de Honor Juvenil. “. No me quiero quedar con momentos concretos, sino con sensaciones y emociones generales, pero recuerdo el ascenso con Enrique Martín. Fue importante para los dos.cuando no esperábamos estar tan arriba. Después están todas las concentraciones en el hotel, en la habitación, los momentos previos a los partidos y el día a día en Tajonar. Ha sido un placer haber jugado con él y compartir tantos momentos. Ha sido un ejemplo hasta el final de lo que debe ser un jugador de Osasuna”.

¿Qué puede estar sintiendo estos días Oier, tras hacer oficial su marcha de la entidad navarra? Miguel Flaño recuerda un momento similar que vivió hace tres años. “No sé la decisión cuándo se tomaría, si era consciente de todo esto, pero ahora sí que son sus últimos días. Verá que se va a cerrar mucho más que una etapa. Ha estado prácticamente toda su carrera deportiva en Osasuna. Mi caso fue parecido. Son días de muchas emociones, aunque tratará de rendir y competir en los últimos partidos. Por otro lado, con ese bagaje que lleva detrás será difícil abstraerse de todo esto. Me da cierta pena, pero por otro lado es bonito que haya conseguido todo esto. Se tiene que sentir muy orgulloso”.

El noaindarra quiso incidir en este aspecto: “Se va alguien importante en la historia del club y da pena. Es ley de vida. Tengo palabras de máximo respeto hacia su figura. Tengo admiración por su trayectoria y manera de hacer las cosas. Ha sido un ejemplo hasta el final de lo que debe ser un jugador de Osasuna. Estoy encantado de haber compartido muchos momentos con él, muchos momentos emotivos”.

LA POLIVALENCIA, UNA VIRTUD A DESTACAR

El excentral rojillo se retiró en la campaña 2009, justo cuando Oier Sanjurjo estaba a caballo entre el primer equipo y el filial. Ahora, el navarro es un aficionado más. “Como capitán ya sabemos qué ha significado Oier. Es ADN rojillo, osasunista y navarro. Tiene mucho mérito y un peso específico en los éxitos y la trayectoria de Osasuna en los últimos años. En temporadas que no había mucho jugador navarro de la casa han estado tanto él como Roberto Torres dando el callo. Han sido magníficos capitanes. El recuerdo de la gente es de un tío que se lo ha dejado todo, honrado, humilde que se ha dejado la piel por Osasuna. Un competidor nato y buena persona. Querido por toda la afición y compañeros que han tenido”.

escribió su amigo y capitán Roberto Torres con una foto de San Fermín con el pañuelico rojo y ambos celebrando un gol. A última hora de la tarde, el centrocampista de Arre publicó una nota más extensa. “Nunca pensé que llegaría este momento. Además, ahora me niego a pensar que no es un sueño. Hace poco más de 15 años que nuestros caminos se cruzaron. Bendita mi suerte., más veces de las que nos hubiese gustado, y hemos llorado, muchas veces de alegría y alguna que otra de tristeza. Hemos vivido juntos quizás los años más duros de nuestro Osasuna. Pero hemos tirado de orgullo, humildad, valentía y otras muchas cosas más, para que esto nunca cayera. Has demostrado infinidad de veces que eres imprescindible, dentro y fuera del campo. Oier y 10 más se ha dicho muchas veces, porque es una verdad como un templo. Todo lo que has hecho dentro del campo, lo ha visto todo el mundo.y sólo podemos darte las gracias por hacernos mejores. Y fuera del campo… la de cosas que hemos vivido!!!!!! Y las que nos quedan por vivir! Se me va a hacer muy difícil llegar cada mañana a Tajonar y no verte. Cada concentración sin compartir habitación… Dejas un vacío imposible de llenar, pero todo lo que hemos aprendido de ti, nos hará poder seguir haciendo historia en nuestro equipo, tu equipo, capitán. Asko maite zaitut kapitaina!”.