Oier: "He percibido todo vuestro cariño y apoyo muy de cerca"

capitán de Elde Osasuna , Oier Sanjurjo, se ha dirigido este lunes 9 de mayo a la afición rojilla tras darse a conocer su adiós al club : "He percibido todo vuestro cariño y apoyo muy de cerca y eso es lo que realmente me llena. Quiero que sepáis que os estaré siempre agradecido".

#EternoCapitánOier

Familia Rojilla:

Ha llegado el momento de deciros adiós. Os comunico que estos tres partidos serán los últimos que jugaré con la camiseta de Osasuna. pic.twitter.com/qpyrBeWSWT — Global Ases (@GlobalAses) May 9, 2022

La agencia de representación con la que trabaja ha publicado un vídeo en redes sociales donde el futbolista se despide de la afición recordando su paso por el club. "Ha llegado el momento de deciros adiós. Llegué siendo un chaval a la que tantos años ha sido mi casa, Tajonar. Aquí he crecido como futbolista y también como persona".

"En estos 18 años he tenido la suerte de vivir un montón de experiencias: la satisfacción de vivir dos ascensos a la máxima categoría, la amarga sensación de los descensos, la situación límite en aquel partido en Sabadell, y los momentos y convivencia con mis compañeros", ha añadido.

"Me he emocionado, he sentido y he llorado. He saboreado y vivido con intensidad cada uno de los momentos en todo este trayecto", ha aportado el capitán al que restan tres partidos con la camiseta de Osasuna.