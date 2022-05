Oier y 10 más

Aquella noche era la primera de un castillo gigantesco de partidos. Oier veía impensable llegar a ser como ellos, pero su trayectoria le ha confirmado con creces en esa estirpe. Ese futbolista navarro que a base de honradez, raza y esfuerzo equilibra el déficit de talento y se va ganando la confianza de compañeros y entrenador. Ese debut sería una premonición. Comenzó en banda izquierda, pasó a la derecha y acabó de pivote. Se forjaba la leyenda de un jugador polivalente capaz de adaptarse cada año a cualquier hábitat. Lateral, central, mediocentro o media punta. Por un costado o por el otro. Siempre con el mismo sacrificio. Su cara roja cuando acaba los partidos es el resultado del desgaste. Formando ataque con Juanfran, Sola y Pandiani, curioso fue que ese día aguantara un esguince de tobillo gracias a la adrenalina de pisar ese césped. Pocos obstáculos le han frenado en su carrera. Estuvo cuatro semanas parado después.

, pero Martín le hizo sentir la plenitud con su varita emocional. Sufría viendo a un Osasuna al borde de la desaparición mientras era castigado por una grave lesión de rodilla al comenzar ese periplo infernal por la Segunda., tampoco su gran amigo Roberto Torres. Estuvieron a las duras. Su corazón hacía latir al de Osasuna. Aunque en un arrebato de sinceridad, aclaraba en una entrevista con este periódico: “Quiero hablar claro. Quizá la gente dirá: ‘Qué detalle tuvieron’. No quiero quitarnos esa parte de reconocimiento. Para que el club no desapareciese y que no hubiese denuncias, asumimos que tocaba eso. Ahora bien, es honesto decir de mi parte que si hubiera tenido una oferta con el triple de dinero de lo que me daba Osasuna, me hubiese ido. Me quedé en esas condiciones que pensaba que eran adecuadas y sabiendo que ese esfuerzo sería recompensado en el futuro.”.