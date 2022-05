La sentida despedida de Torres a Oier

"Nunca pensé que llegaría este momento. Además, ahora me niego a pensar que no es un sueño. Hace poco más de 15 años que nuestros caminos se cruzaron. Bendita mi suerte", empezaba el mensaje de Torres.

"Me has enseñado, me has ayudado, me has metido caña, hemos disfrutado juntos, hemos reído muchísimo juntos, hemos sufrido, más veces de las que nos hubiese gustado, y hemos llorado, muchas veces de alegría y alguna que otra de tristeza.

Hemos vivido juntos quizás los años más duros de nuestro Osasuna. Pero hemos tirado de orgullo, humildad, valentía y otras muchas cosas más, para que esto nunca cayera.

Has demostrado infinidad de veces que eres imprescindible, dentro y fuera del campo. Oier y 10 más se ha dicho muchas veces, porque es una verdad como un templo", seguía el 10, para agradecer las enseñanzas recibidas.

"Todo lo que has hecho dentro del campo, lo ha visto todo el mundo. Tu presencia siempre ha hecho rendir mejor a todo el que estaba a tu alrededor y sólo podemos darte las gracias por hacernos mejores.

Y fuera del campo… la de cosas que hemos vivido!!!!!! Y las que nos quedan por vivir! Se me va a hacer muy difícil llegar cada mañana a Tajonar y no verte. Cada concentración sin compartir habitación… Dejas un vacío imposible de llenar, pero todo lo que hemos aprendido de ti, nos hará poder seguir haciendo historia en nuestro equipo, tu equipo, capitán".

Roberto Torres se despedía con un "Asko maite zaitut kapitaina!❤️"