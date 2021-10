La lección de vida de Juan Carlos Unzué en Tajonar

Dos sugerencias, una petición y un deseo. Estas han sido las cuatro patas del mensaje tan cargado de vitalidad que ha querido transmitir Juan Carlos Unzué en un cara a cara con la plantilla de La idea partió de . Estas han sido las cuatro patas del mensaje tan cargado de vitalidad que ha querido transmitiren un cara a cara con la plantilla de Osasuna . El emotivo encuentro ha sido esta mañana en el gimnasio de Tajonar antes del último entrenamiento previo al viaje a Castellón.de Jagoba Arrasate este viernes con la visita del exportero a las instalaciones donde se formó como jugador en los años 80.

“¿Cómo iba a desaprovechar la oportunidad de charlar un rato con los jugadores del primer equipo de mi tierra, el equipo que me ha dado la posibilidad de crecer y hacerme como futbolista?”, ha iniciado su charla Unzué, sentado en una silla de ruedas ante la atenta mirada de jugadores y técnicos.

“Además, estas instalaciones tuve el gusto y el privilegio de inaugurar. Se inauguraron en 1982 y fue cuando firmé con Osasuna. Osasuna se preocupó de los porteros y nos puso una persona, Nemes Esparza, que nos entrenaba a nosotros y nos hicieron nuestro espacio. No es casualidad que yo saliese, después Jesús Unanua, Jesús López Vallejo y unos cuantos más, como habéis salido en otros puestos”, ha rememorado.

📽️ Hoy, Juan Carlos Unzué ha regresado a Tajonar, a su casa, para regalarnos una lección de vida.



❤️ Sus palabras han sido oro puro. Una enseñanza que merecía ser compartida. pic.twitter.com/ivNgzDWKwD — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 16, 2021

a pesar de tener una enfermedad muy jodida y sin cura, hay muchos motivos para disfrutar de la vida. Eso es lo que trato de transmitir. Dos sugerencias, una petición y un deseo, si me permitís”. Enfermo de ELA , el de Orkoien tenía muy claro el contenido de sus palabras. “No tengo ganas de contaros y que mi mensaje de esta charla quede como algo triste. Quiero lo contrario. Que. Eso es lo que trato de transmitir. Dos sugerencias, una petición y un deseo, si me permitís”.

La primera sugerencia, contar un problema a una persona de confianza. “Os animo a que si en un momento dado tenéis una debilidad, un problema importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien. Todos tenemos a alguien de confianza. Hay mucha gente alrededor nuestra que nos quiere echar una mano. Posiblemente ya lo hagáis, pero sucede en el vestuario que no quieres mostrar debilidad por si un compañero se da cuenta. Y muchas veces, el compañero que está cerca también tiene un problema”.

En la segunda se ha referido a la valentía. “Creo que ya tenéis un entrenador que va en esa línea, mi segunda sugerencia es que seáis valientes y atrevidos. Eso lo puedo decir por mi experiencia personal. Me da mucha tranquilidad. Miro atrás y me puedo reprochar muchas cosas, sin ninguna duda, pero en cuanto a proyectos que estaban en mi cabeza, a ilusiones que tenía (ser portero, ser entrenador…), no. Cuando he sentido que he querido hacer algo, me he tirado a la piscina. Eso me ha dado mucha tranquilidad con esta enfermedad. Me ayuda mucho a llevar la enfermedad como la llevo. Uno está más tranquilo cuando mira atrás y dice: lo intenté, salga mejor o salga peor, pero lo intenté”.

La petición se ha centrado en su persona. “En el momento que aparezca una derrota, un mal día o un entrenamiento donde no sale nada, que os acordéis de mí. De este tío que tenéis aquí en frente y hace cuatro días estaba jugando como vosotros y hace dos días estaba formando parte de un staff, y que hoy está en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí. Pero no como algo triste. No quiero transmitir eso. Un único objetivo, que sirva ese pensamiento para decir: esto merece la pena, soy un privilegiado. Poder tener salud, poder trabajar en algo que te gusta. Y así seguir funcionando”.

Para finalizar, su deseo ha sido: “Que salgáis ahora al entrenamiento y que lo disfrutéis como el mejor del mundo. Eso lo tenéis asegurado todos. Que mañana salga el plan, míster, tal y como está planteado y lo habéis trabajado durante la semana. Que tengáis la efectividad suficiente para convertirlo en puntos. Que podáis venir de Villarreal con 3 puntitos cojonudos para poder disfrutar de vuestra gente querida y sobre todo con la afición, que ya sabéis que están deseosos de seguir en esta línea. Aupa Osasuna, chavales”.

En ese momento se ha producido una larga y sentida ovación de la plantilla, a la que ha seguido la entrega de una camiseta de portero con su nombre y del libro del centenario. Con una foto de familia y saludos de todos los integrantes del vestuario, ha terminado este encuentro tan cargado de emoción que ha marcado la mañana.

“Él sale de aquí y es más osasunista que nadie. Está dando lecciones de vida”, ha señalado Jagoba Arrasate en la presentación antes de dar la palabra al protagonista. “Es un lujo tenerle. Ya sé que es prepartido y a veces nos volvemos locos con estas cosas, pero creo que tenemos relativizar”.