Estrada la vuelve a liar en El Sadar con un calamitoso arbitraje

Osasuna ha logrado por fin la victoria. Ha sido en un partido de máxima tensión y superando los obstáculos que le han puesto el Granada y el propio Estrada Fernández. La acción polémica ha sido en el minuto 69. Calleri ha centrado desde la derecha y Rubén García ha rematado a portería. El balón ha pegado en la cara y en la mano del defensor visitante Quini. Penalti claro. El marcador reflejaba el 2-1.

El VAR, con Iglesias Villanueva, ha revisado la acción y ha llamado al colegiado para supervisarla en el monitor a pie de campo. Los nervios han ido en aumento con todos los jugadores esperando. La sorpresa ha sido que, tras varios minutos, a Estrada le han mostrado el origen de la jugada en la que se ve cómo Germán, el defensor que iba a tapar a Calleri antes del centro, cae al suelo fingiendo un presunto manotazo. Germán, por cierto, ha presionado al colegiado acercándose a él ante las protestas de los jugadores de Osasuna.

Finalmente, cuando el cronómetro ya marcaba el minuto 74, el árbitro ha considerado que el delantero argentino ha hecho la infracción y, por ello, le ha amonestado para estupor de todos. Se han escuchado lógicas protestas al no entender nada de lo que estaba pasado. En el acta, el árbitro ha señalado que le ha sacado la tarjeta “por golpear con la mano en la cara de un adversario de manera temeraria en la disputa del balón”. Increíble, pero cierto.

Esta decisión ha encrespado a Osasuna, que ha visto peligrar el partido. En un gesto de elegancia, Jagoba Arrasate se ha mordido la lengua en sala de prensa, reconociendo que nunca había visto una decisión así arbitral tan surrealista. Desde el club no se va a hacer ninguna manifestación pública después del expediente que abrió el Comité de Competición a Luis Sabalza por expresar el malestar del club hacia los árbitros por claros errores que habían perjudicado al equipo. Sin embargo, en privado, la indignación es mayúscula por lo sucedido, según las fuentes que ha consultado este medio, al entender que ha pitado la falta para no señalar el penalti.

Estrada no ha tenido una actuación afortunada en El Sadar. En la primera parte ha sancionado a Manu Sánchez con amarilla por “derribar de manera temeraria a un adversario en la disputa del balón” cuando en las imágenes se demuestra que quien propina el pisotón es Luis Suárez. Además, ha pasado por alto una posible infracción de Rubén García sobre el delantero del Granada dentro del área.

NO ES LA PRIMERA VEZ

No es la primera vez que Estrada la lía en un partido de los rojillos. La temporada pasada desquició a Osasuna en dos fechas. En Granada (1-0) echó a Fran Mérida y después al director deportivo, Braulio Vázquez, reflejando en el acta una versión contraria a lo que se dijo desde el club. En el Osasuna -Sevilla (1-1) expulsó a Oier por una segunda amarilla inexistente y no vio una mano en el área de Diego Carlos. Pitó un penalti a favor del Sevilla que el VAR le rectificó. Esta temporada, fue el colegiado del Osasuna-Atlético de Madrid con dos penaltis señalados a favor de los colchoneros y una posible roja a Koke por un pisotón que no vio.

En 2017, el club Osasuna alzó la voz de forma pública tras la derrota en El Sadar por 3-4 ante el Sevilla. La entidad navarra emitió un comunicado contra la actuación de Estrada Fernández. “El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su indignación con la actuación del colegiado que ha dirigido su encuentro ante el Sevilla Fútbol Club, el Sr. Xavier Estrada Fernández. La entidad rojilla entiende que el criterio empleado por el árbitro ha perjudicado notoriamente a su equipo impidiéndole, como mínimo, puntuar en un partido de vital importancia”, rezó el comunicado que prosiguió con detalles.

