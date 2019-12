Actualizada 22/12/2019 a las 08:53

Osasuna cierra el telón del año 2019 y de la primera vuelta recibiendo a la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma de Primera. Dos viejos conocidos medirán fuerzas en El Sadar en el cuarto compromiso que disputan ambos desde este pasado verano. El cuarto -ya sin ser amistoso- pondrá en liza tres puntos que podrían disparar a los rojillos al calor de su fortaleza. El equipo de Jagoba Arrasate, ex de la Real, podría situarse a solo dos puntos de su rival de hoy si es capaz de ganar. Un triunfo que no ha llegado en las dos últimas jornadas. Un punto ante el Sevilla y la visita infructuoso al Wanda Metropolitano ha sido el botín cosechado por Osasuna.

Sin embargo, los donostiarras llegan con un equipo que derrocha calidad y que amenaza la alegría local. La que aportan piezas como Odegaard, Oyarzabal o Merino. El navarro vuelve a casa, como Nacho Monreal.

Con el parón navideño en el horizonte y el encuentro copero en Lorca en las piernas, Osasuna se despedirá de El Sadar por un mes. Apenas ha habido 48 horas de preparación después del partido de Copa del Rey, pero no servirá de excusa porque además solo repetirá, a priori, Aridane Hernández. El central parece recuperado de la lesión que precisamente se produjo en el último amistoso contra la Real Sociedad. Por tanto, salvo Nacho Vidal, todavía recuperándose, Jagoba Arrasate podrá recuperar a su defensa de principio de Liga.

UN ONCE RECONOCIBLE

La alineación de Osasuna parece evidente, más teniendo en cuenta a los jugadores elegidos para jugar en Lorca. Sergio Herrera volverá a estar en la portería, el centro del campo apunta a ser el mismo que jugó ante el Sevilla en casa y la delantera podría repetir también.

En todo caso no se descarta alguna novedad, sobre todo en la zona ofensiva junto al Chimy Ávila. Adrián parte con ventaja, pero Brandon o Juan Villar cuentan con opciones.

Imanol Alguacil tiene un once bastante definido, aunque suele introducir matices en función del rival. Isak ha entrado en ocasiones por su ‘9’ de referencia, Willian José y, además, Guevara podría tener hoy su oportunidad, ya que no viajó para jugar en Copa contra el Becerril. Ambos están llamando a la puerta del técnico, que no puede contar con Sangalli, Illarramendi y Aritz.

