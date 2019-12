22/12/2019 a las 18:06

Llueve sobre mojado. En Osasuna existe una notable enfado por la aplicación del VAR, que por tercera semana consecutiva no ha entrado para decretar un penalti a favor de los rojillos. En este ocasión el club protesta un cabezazo claro de Le Normand a Fran Mérida en el área en el minuto 88. Medié Jiménez no ha señalado nada y desde la sala VOR de Madrid no se le ha requerido para que viera la jugada en el monitor a pie de campo.

La acción polémica no viene aislada puesto que en las dos jornadas anteriores, el club también ha clamado contra la aplicación del VAR. En el Wanda Metropolitano fue escandaloso el penalti que no se señaló a Darko Brasanac, cometido por el colchonero Felipe con 0-0 en el marcador, y una semana antes en El Sadar contra el Sevilla, las imágenes revelaron una nítida mano en el área del defensa Diego Carlos en los minutos finales con 1-1.

"Es la tercera semana, estamos habituados", ha dicho irónicamente Jagoba Arrasate en rueda de prensa, tremendamente enfadado no solo con los goles que ha recibido su equipo y la autoexpulsión de Roncaglia, sino también con la actuación arbitral de Medié en el terreno de juego y de Álvarez Izquierdo en el VAR. Los jugadores rojillos también han mostrado su malestar y desde las altas esferas no ha habido manifestaciones públicas, aunque el enfado a nivel privado era monumental. "Si hablo, me van a caer diez partidos", ha dicho un cargo relevante de la entidad, que hace una semana trasladó su intención de mandar una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol por lo sucedido en el Wanda y ese penalti a Brasanac.

El Sadar también ha expresado su enfado durante varios momentos del partido y una bronca final con pañolada.

