Jagoba Arrasate ha sido muy autocrítico con los "errores gravísimos" de su equipo, a la vez que ha ensalzado la reacción que casi obra la remontada de Osasuna. Sin embargo, la expulsión de Facundo Roncaglia ha resultado clave en el frenazo a las aspiraciones rojillas.

"No me gusta tomar medidas en caliente, pero no puede ser. Un jugador de su experiencia... Cuando el partido estaba once contra once siendo mejores, que parecía que íbamos a empatar, no nos podemos quedar con diez por esa acción", ha valorado de forma contundente.

Arrasate ha considerado una tarjeta roja "clara" la acción que ha calificado de "autoexpulsión". "Muy mal el jugador", ha añadido al respecto, porque el codazo es indiscutible. Se trata de la segunda expulsión del defensa en lo que va de temporada tras la que sufrió en Cornellà ante el Espanyol.

