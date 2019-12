Munuera Montero no ve un penalti sobre Brasanac y el VAR tampoco interviene

Actualizada 14/12/2019 a las 22:26

Por las redes sociales, los móviles y los corrillos en los bares ha corrido como la pólvora, al filo de las 21:30 horas, una pregunta: "¿Cómo no ha intervenido el VAR?". El origen de este duda ha sido un derribo claro de Felipe a Brasanac dentro del área del Atlético. Un penalti de libro.

El árbitro Munuera Muntero no lo ha visto en directo. A pesar de la claridad con la que se ha desarrollado la jugada, cabe la posibilidad de que el colegiado no haya llegado a apreciar el contacto. Sin embargo, las imágenes de la realización no han dejado lugar a dudas: el central del Atlético barre a Brasanac y le hace caer al suelo.

Cuando jugadores y espectadores esperaban que el VAR indicara al árbitro que se había producido el penalti, Munuera Montero ha dado la orden de continuar el juego, escamoteando a Osasuna de la más clara ocasión de gol que contempla el reglamento como castigo.

Posible penalti a Brasanac ! Lo examina el Var y no lo pita pic.twitter.com/3nVspw8qKz — Albertosc (@Alberto35818840) December 14, 2019

