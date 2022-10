Ángel Fraga, el muro de la Agrupación

Ángel Fraga, el Zamora del Grupo II en la “Vine por trabajo, de hecho ni tenía pensado jugar a fútbol. Me salió esta opción y dos equipos más. Estoy muy contento”, confiesa el guardameta de 26 años. Su inconfundible acento le delata y el lugar de nacimiento confirma los presagios.en la Segunda RFEF , es de Vilalba, una localidad de unos 14.000 habitantes de la provincia de Lugo. Apenas lleva unos meses en Pamplona, pero ha caído de cara en el San Juan . Me salió esta opción y dos equipos más. Estoy muy contento”, confiesa el guardameta de 26 años.

Su currículo, tanto deportivo como profesional, ya apuntaba alto desde pequeño. Debutó en la Tercera gallega con 15 años, en el Racing Villalbés de su pueblo, y en el verano de 2013 fichó por el Celta de Vigo para seguir su formación en juveniles. Pese a ello, no dejó de lado los estudios. En la ciudad pontevedresa se matriculó para estudiar Ingeniería Industrial. Cursó el grado durante dos años y lo terminó a distancia en la UNIR. Ahora trabaja en Faurecia, en Orkoien, una empresa que da soluciones tecnológicas para la industria automotriz. “Quiero hacer algo más, pero no sé el qué”, se sincera Fraga.

A pesar de ser su primera temporada en el San Juan, el gran inicio liguero del cuadro pamplonés ha ayudado a su adaptación. “El equipo está demostrando que sabe competir muy bien. En la Segunda RFEF hay mucha igualdad. Puedes ganarle al primer clasificado, pero también perder contra el colista. Todos somos parejos o esa es la sensación que me da”, reconoce el gallego.

Una de las situaciones que está aprendiendo estos meses es a convivir con la incógnita de si será titular la siguiente jornada. El técnico Bebeto tiene una política de rotar en la portería, un puesto que suele ser fijo a lo largo de una temporada. Ya lo puso en práctica el curso pasado, con Tasio Villacampa y Álvaro Marín, y este curso sigue por la misma línea con Mikel Aldave y el propio Fraga. “No estaba acostumbrado a esto. A Bebeto le funciona porque tiene a todo el equipo metido con las rotaciones y no se desenchufa nadie. Eso se nota en los entrenamientos y en los partidos. Yo me entero de si juego cuando da la alineación, no hay ninguna pista durante la semana. Por eso hay que entrenar al 100%. A nadie le gusta quedarse fuera”, apunta el meta lucense.

De los seis partidos disputados hasta la fecha, Fraga ha sido titular en cuatro encuentros y Mikel Aldave, en dos. “La relación de los dos es muy buena. Es un chico estupendo y muy trabajador. Nos llevamos fenomenal”, describe sobre su compañero y rival de 21 años.

El San Juan, tercer clasificado con 11 puntos sobre 18 posibles, visita este domingo las instalaciones de Zubieta para enfrentarse con la Real Sociedad C (12h). El filial donostiarra ocupa el puesto de colista, pero para Fraga no tiene que haber lugar a la confianza. “Será un partido muy complicado. Los filiales suelen tener un ritmo superior, pero trataremos de competir con nuestras armas como siempre y a ver si podemos sacar algo positivo”.

Zubieta, testigo del duelo entre A. Fraga y A. Fraga



“Que yo sepa no hay ningún tipo de relación. Ya me había dado cuenta, pero creo que es simple curiosidad”, admite Ángel Fraga. El portero del San Juan se medirá mañana contra Aitor Fraga, guardameta de la Real Sociedad C. Uno es gallego, el otro guipuzcoano. El que defiende al equipo de la Agrupación tiene 26 años. El donostiarra, 19. El Fraga del San Juan apenas ha recibido un tanto en los cuatro partidos que ha disputado, mientras que el Fraga txuri urdin ha encajado ocho goles en cinco encuentros. Mañana, si así lo desean los técnicos, habrá duelo A. Fraga.