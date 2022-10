Los Ezkurra, al rescate

Los hermanos Ezkurra, Iker y Eneko, están de dulce. Ambos jugadores del San Juan de Segunda RFEF fueron los goleadores en la victoria a domicilio frente al Arnedo por 1-2. Además, sus actuaciones individuales les permitieron a los dos hermanos compartir presencia en el once ideal de la jornada del Grupo II.

Iker, el mayor de los dos con 30 años, firmó un tanto con algo de suspense. Su remate rebotó en el defensor y se introdujo en la portería de Gorka Alegría, portero local. Para Iker estar en el once ideal de la jornada es algo anecdótico, aunque siempre hace ilusión ver el trabajo de toda la semana recompensado. “Sí que me hace ilusión porque lo hemos conseguido mi hermano y yo a la vez, pero creo que es algo anecdótico y no hay que darle mucha importancia”.

Por su parte, Eneko, de 24 años, consiguió su segundo gol de la temporada situándose a uno solo del pichichi compartido por tres jugadores. “Fue especial porque nunca hemos metido los dos en un mismo partido. También estar en el once ideal de la jornada indica que tuvimos los dos una gran actuación”.

El San Juan pasa por su mejor momento de la temporada. El conjunto navarro cuenta por victorias sus tres últimos encuentros ligueros. “Estamos en una buena racha de partidos y queremos seguir con ella. Estamos ilusionados por conseguir tres puntos más”, dice Iker. Los pupilos de Alfredo Ibero ‘Bebeto’ son terceros en la clasificación. Un puesto que refleja el buen juego que están proponiendo los navarros en cada uno de sus encuentros. “Creemos en nuestra idea de juego independientemente del resultado que obtengamos. Son muchos años jugando de esta manera y seguiremos así el resto de temporada”, comenta Eneko.

Pese a los resultados obtenidos hasta la fecha y la gran cantidad de puntos acumulados por el San Juan, el objetivo sigue siendo el mismo: lograr la permanencia cuanto antes. “Tenemos claro cuál es nuestro objetivo: la permanencia. Hay que conseguirlo cuanto antes para empezar a ponernos otras metas a final de temporada”, indica Iker, defensor del conjunto navarro.

RACING RIOJA, EL PRÓXIMO

El San Juan recibe hoy (17 horas) al Racing Rioja en la Agrupación. El conjunto riojano no llega en su mejor momento. Una victoria, dos empates y dos derrotas son los resultados que ha cosechado en lo que va de liga. Esos cinco puntos obtenidos en las cinco primeras jornadas le sitúan en decimoquinta posición. A pesar de ello, Eneko prefiere no centrarse en las dinámicas que llevan ambos conjuntos y recalcar que la concentración debe ser máxima. “Afrontamos el partido igual que los demás. Son tres puntos que debemos conseguir para mantener la buena dinámica que tenemos ahora mismo”.

Los jugadores de ‘Bebeto’ quieren continuar con su buena racha y acercarse al liderato, que mantiene el Sestao River; mientras que el Racing Rioja busca los tres puntos para salir de los puestos de descenso.