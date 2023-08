Carlos Chocarro e Ibai Meoki disfrutan de su primer agosto "con tiempo libre" y lejos de las pistas

Ni planes de entrenamiento, ni preocupaciones por el calendario de competición, ni pruebas físicas o reconocimientos médicos, ni sesiones de trabajo con el calor del pabellón en pretemporada... Y sin tocar un balón de balonmano desde hace ya más de dos meses. “¡Me voy a ir una semana de vacaciones en agosto! Es la primera vez en mi vida que lo hago”. Ibai Meoki Etxebeste, de 34 años, resumía con esa frase el que va a ser, sin duda, un verano muy especial después de media vida dedicando al balonmano esos meses estivales. Como él, Carlos Chocarro Gorráiz, de 38 , va a disfrutar “del tiempo libre y de no tener la sensación de ir corriendo a todos los lados”.

Ambos, ya ex capitanes del Helvetia Anaitasuna, decidieron poner fin el pasado mayo a su larga trayectoria profesional en las pistas -17 temporadas en el caso del primera línea de Santesteban y 19 al primer nivel del extremo de Barañáin- y afrontan su primer agosto desde su salida del equipo, que arrancó los entrenamientos para su 13ª campaña en la Liga Asobal el pasado 31 de julio

Se retiraron del balonmano profesional el pasado mayo y están viviendo un verano especial. ¿Se han dado algún capricho que, antes como jugadores, no podían?

Ibai Meoki: Por ahora junio y julio han sido bastantes parecidos porque siempre los hemos tenido libre. Pero la diferencia es que podemos hacer planes ya para el resto del año. ¡Y me voy a ir una semana de vacaciones en agosto! Es la primera vez en mi vida que lo hago. Y también tengo previsto algún otro viaje para noviembre. La diferencia es que se pueden planificar más las cosas. Siempre he echado de menos carnavales del pueblo, ferias… días puntuales en los que que antes no podía estar pero que ya estoy amenazando a mis amigos que no se libran de mi en esas fechas.

Carlos Chocarro: Quizá sí han sido un poco más especiales los Sanfermines pero también muy tranquilos. El capricho va a llegar ahora: poder irnos unos días a la playa y, luego, poder estar en fiestas de Lerín tranquilo. Siempre buscaba un resquicio para poder ir y estar algún rato. Ahora tengo la calma de poder estar los días que me apetezca. Y, sobre todo, la tranquilidad de no tener que estar pensando en que a finales de julio tienes que empezar a entrenar, con lo que eso conlleva.

Meoki: Antes todo lo que querías hacer se amontonaba entre junio y julio. A tope. O lo hacías en esas semanas o ya no tenías tiempo. Y ahora todo es más calmado, más planificado. Por ejemplo, antes había que buscar qué fin de semana del año podíamos ir al Pirineo, porque no había partido u otros compromisos. Y entonces íbamos, aunque lloviese, porque no había otro día. Ahora ya nos lo planteamos de otra forma. Nos lo podemos pensar.

EL PRIMER DÍA DE LA PRETEMPORADA Y EL EQUIPO

Después de tantos años iniciando pretemporadas a finales de julio, ¿cómo fue la sensación de ese primer día ver arrancar la preparación a sus compañeros y no estar ya con ellos?

Chocarro: Mira (se señala el brazo). Tengo la piel de gallina sólo de recordarlo. Los días antes no había tenido ni nostalgia ni lo había sentido echar en falta pero ese lunes me sentí muy extraño. Tuve una sensación... no sé, muy rara. Ya desde primera hora de la mañana cuando vi un mensaje de Quique (Domínguez, entrenador) de esos que suele mandar y que te tocan la fibra o cuando cambió el grupo de whatsapp que teníamos a ‘excapitanes’... Pero fue ya por la tarde al ver que el equipo había empezado, algunas fotos, cuando esa sensación extraña se acentuó. Eso sí, no me arrepiento nada de la decisión tomada. Estoy muy contento con haberla tomado, por retirarme en ese momento, y también por ver que el equipo haya empezado con esas ganas y esa alegría. Por ver que algo que sientes tan dentro, del que has formado parte tanto tiempo y que ha sido tan importante para tu vida, funcione 'solo' tan bien (ríe). De verdad, muy contento.

Meoki: En mi caso, antes del lunes ya tuve varios días en los que iba picándome el 'gusanillo'. Se lo dije a Carlos la semana anterior cuando quedamos un día. De hecho, he ido viendo el calendario que tocó, he ido preguntando también a los compañeros... Ese lunes, en concreto, tuve mucho jaleo en el trabajo y no pude parar demasiado a pensar. Pero sí que, al llegar a casa, vi el mensaje de Quique, vi las informaciones del inicio de pretemporada, las fotos... Y ahí sí que eché en falta sí. Me 'picaba' mucho, un poco envidia... Ahí es cuando, de verdad, ves que estás fuera. Pero bueno, como dice Carlos, muy contento y seguro con la decisión tomada. Es un momento que tenía que llegar y llegó.

En el inicio de pretemporada, Quique Domínguez dijo que los iban a tener muy presentes pero que el equipo debía mirar ya hacia adelante... ¿Cómo ven ustedes esta campaña al Helvetia Anaitasuna?

Chocarro: Aún ha pasado poco tiempo pero, en cuanto empiece el día a día de la competición, lo vamos a seguir, vamos a estar pendientes... Pero ya desde fuera. La plantilla ha cambiado y eso siempre genera incertidumbre, pero nunca sabes cómo puede salir la liga. Está la incógnita de los dos extranjeros, a los que no conocemos, pero Aitor (Albizu) y Adrián ( Ortiz) -los cedidos- vuelven mucho más maduros. Seguro. Y los que continúan, con jugadores ya con mucho peso dentro del vestuario, tienen el año de bagaje y experiencia de la pasada temporada, que fue muy dura, y eso les debe ayudar. Ojalá salga todo bien.

Meoki: Aún tenemos mucho contacto, nos sentimos muy dentro, pero también es importante que nosotros sepamos alejarnos. Ya es otro equipo. Y en cuanto a la liga yo siempre digo que, por mi experiencia, muchos años que parecía que teníamos una plantilla más floja, por ejemplo el primer año en el San Antonio, hicimos una primera vuelta increíble, acabando cuartos. Y otros años, como la pasada liga, que parecía que teníamos un equipo completo y para que todo fuese muy bien, se tuerce. Nunca sabes. El núcleo del equipo es muy fuerte, hay un vestuario muy cohesionado y eso es más importante de lo que parece y, aunque puede parecer que la plantilla no sea tan completa, puede resultar todo lo contrario. Conociéndoles van a trabajar muy duro y, si hay una pizca de suerte, la temporada va a salir muy bien. Seguro.

JOSETXO

Lo que no han dejado es de hacer deporte y quedar para verse y hablar. Suelen juntarse casi cada semana...

Meoki: Estamos acostumbrados a hacer mucho deporte toda la vida así que, cuando podemos, quedamos y echamos un partido a pádel, a frontenis o, intentando hacer lo que podemos, a tenis. Ya lo solíamos hacer otros veranos así que ahora seguiremos haciéndolo claro. A mi me suelen decir que cuando llevo una semana sin hacer deporte estoy ya insoportable, así que mejor que siga haciendo.

Chocarro: Yo al principio paré. Acabé con la rodilla bastante mal y tuve una época de bastante trabajo así que estuve unos días sin hacer nada. Pero, bueno, trabajo en un gimnasio así que, cuando tengo un rato, aprovecho para hacer algún ejercicio. Día sí y día no hago algo, pero ya casi como afición. Es diferente.

¿Y el ‘gusanillo’ del balonmano? ¿Se ven en un banquillo o ligados de alguna forma al balonmano en un futuro más o menos cercano?

Chocarro: Este año absolutamente no. Necesitaba un parón, una desconexión total. Y jugando ya seguro que tampoco y eso que he tenido alguna propuesta (ríe). Al club le debo mucho y como ya dije en la despedida, si me necesitan, intentaré echar una mano siempre en lo que pueda. A lo que me dedico es a la preparación física pero tampoco he pensado aún en nada. El tiempo dirá.

Meoki: En la misma línea. Acabé la pasada temporada muy muy cansado y no quiero comprometerme. Soy de los que piensa que si te comprometes es al 100% y no a medias. Y jugar o entrenar significa que los fines de semana tienes que cumplir. Y no es el momento. Llega una época de disfrutar de otras cosas, de tener fines de semana libres. Debo tiempo a mi familia. Edurne en mi caso, pero Silvia en el de 'Choco' igual, llevaba el peso de todo y me ha cuidado siempre genial. Tengo un debe ahí importante.

Chocarro: Es así. Tal cual. Yo también lo siento. Desde luego. Y sobre todo los últimos años en los que hemos combinado el trabajo y el balonmano. Era un sinvivir. El poco tiempo libre que teníamos era para dormir o para descansar. Al final los días eran muy largos: madrugar, trabajar, entrenar, llegar a casa tarde, los fines de semana ocupados, agosto era un crimen de mes con la pretemporada... A las parejas las veíamos por casualidad. Ahora es mucho más tranquilo en ese aspecto. Saco todo el tiempo que puedo para disfrutar con el peque, con Silvia. Sin ir a los sitios con sensación de atropello, siempre deprisa de un lado para otro, como antes. Tranquilidad. Seguramente, en unos meses, diremos: si ya acabamos cansados el día en una vida ‘normal’, ¿cómo podíamos vivir así?

Meoki: Mira, es una tontería y la gente quizá no valore lo que significa, pero que para mi es ejemplo de esa tranquilidad. Hay una cosa de la que disfruto muchísimo aún y es la de no tener que llevar el bolso de entrenamiento siempre en el coche. De llegar a los sitios y no tener que cogerlo.

Una familia que, en el caso de Chocarro, se amplió el pasado septiembre con el nacimiento de Enar. Ahora, la que se va a ampliar es la de Meoki ya que, junto a Edurne, esperan un bebé. ¡Enhorabuena!

Meoki: Muchas gracias. Sí. Estamos esperando un bebé para febrero y ahí sí que me va a cambiar la vida del todo. Me viene otra temporada con fines de semana ocupados (ríe, con Chocarro asintiendo también entre risas). Estamos muy contentos, muy felices, y a disfrutar de otra manera. Con el balonmano hubiera sido ya muy difícil compatibilizar todo así que, por esa parte, también es difícil que engancharme a jugar o entrenar.

"Nos fuimos con la sensación del deber cumplido"

Su despedida de ‘La Catedral’ fue el sábado 27 de mayo con un trabajadísimo y agónico triunfo del Helvetia Anaitasuna ante el Logroño (30-27), resultado que selló la permanencia del equipo navarro en la máxima categoría y que se redondeó con una impresionante fiesta en el pabellón y, posteriormente, con los más allegados, en un restaurante. Ya han pasado dos meses de aquello, ¿cómo lo recuerdan? “La sensación que tuve fue como la del día de la boda: quieres estar con todos, quieres agradecer a todos... y, al final, te parece que no has podido. Te sobrepasa. Fueron días increíbles. Quiero volver a dar las gracias por todo”, apuntaba Ibai Meoki.

“Fue una sensación brutal. Inolvidable -explicaba Carlos Chocarro-. Primero porque, pensándolo fríamente, el partido más importante de nuestra vida lo jugamos ese último día en casa. Ese partido, por cómo fue, por cómo acabó, por la victoria tan importante que se logró, por lo que nos prepararon después... Fue muy fuerte. De verdad. Y salió redondo. Nos fuimos con la sensación del deber cumplido y de dejar las cosas como debíamos”. “Cierto, nos fuimos habiendo cumplido. Y eso es lo mejor”, apostillaba Meoki.