El gran reto de la juventud del Helvetia

Helvetia Anaitasuna en palabras de su entrenador, Quique Domínguez. Las pronunció en la presentación de los cuatro fichajes que la entidad realizó ayer. A su lado y para recoger el guante de ese reto se encontraban Aitor Albizu, Adrián Ortiz, Niko Martinovic y Roberts Rancans. Ellos son las cuatro caras nuevas del equipo para la temporada 23-24. "Un gran reto por delante" tiene el

Y Domínguez explicó, a continuación, en qué consiste el reto. “Albizu, Ortiz, Martinovic y Rancans son el reflejo del cambio que da el equipo esta temporada. Una plantilla mucho más joven, pero que tiene una predisposición y unas ganas tremendas”.

Aitor Albizu y Adrián Ortiz regresan a la disciplina del Anaitasuna tras haber completado la última temporada cedidos en dos equipos de la División de Honor Plata. Los dos ya habían debutado en la Liga Asobal con el Helvetia. Albizu, lateral estellés de 22 años, ha jugado en el Fertiberia Puerto Sagunto, conjunto con el que logró el ascenso a la máxima categoría. Los navarrosregresan a la disciplina deltras haber completado la última temporada cedidos en dos equipos de la División de Honor Plata. Los dos ya habían debutado en lacon el, lateral estellés de 22 años, ha jugado en el, conjunto con el que logró el ascenso a la máxima categoría.

Por su parte, Adrián Ortiz, extremo izquierdo pamplonés de 24 años, ha jugado en el Balonmano Caserío Ciudad Real, que se metió esta campaña en la fase de ascenso a la Asobal. Los dos, por lo tanto, llegan a territorio conocido. Sin embargo, para Rancans y Martinovic, todo es nuevo, incluido el idioma.

Roberts Rancans juega de lateral izquierdo. Letón de 21 años procede del ASK Zemessardze. Por su parte, NikoMartinovic tiene opción de jugar como central o lateral izquierdo. Croata de 19 años, procede del club Zadar de su localidad natal. El director deportivo del club Karlos García destacó que en los primeros días de la pretemporada ya se ha podido observar “las ganas e ilusión” de las cuatro incorporaciones. “Martinovic y Rancans ya han mostrado interés por aprender castellano y, además, poseen condiciones brutales para aportar al equipo”, explicó.

Domínguez: "Son el reflejo del cambio que da la plantilla"

EXPERIENCIA ADQUIRIDA

El pamplonés Adrián Ortiz destacó la experiencia adquirida en su última temporada en la División de Honor Plata. “Creo que este año Ciudad Real me ha aportado madurez. Me ha venido bien ver lo que hay fuera, pero también tenía ganas de volver aquí”, señaló. Cuestionado por la dificultad de sustituir al capitán Carlos Chocarro, que se ha retirado esta última temporada y jugaba en su posición, Ortiz añadió que él no ha llegado para suplir a nadie. “Para mí, no es ningún reto, porque vengo a hacer mi papel. Creo que todos los miembros del equipo tenemos que dar mucho para que la baja de Chocarro se note lo mínimo posible”, señaló.

Su compañero Aitor Albizu, que ha vivido una experiencia similar en la anterior campaña, destacó que el aprendizaje que ha tenido ha sido máximo. “Creo que he evolucionado bastante gracias a la cesión, donde he combinado el lateral derecho con el izquierdo. Pienso que me desenvuelvo bien en las dos posiciones. He mejorado a la hora de tomar decisiones en los tramos más complicados de los partidos”, dijo.

En inglés, se pronunciaron Martinovic y Rancans. Los dos dieron las gracias al club por brindarles la oportunidad de jugar en el equipo. “En estos días me he dado cuenta de que esto es más que un equipo. Agradezco a todos los miembros de la plantilla su acogida. Esto es una familia”, afirmó Martinovic. Rancans, por su parte, dijo que el balonmano enEspaña es “excelente”. “Pamplona es excelente y la gente que la rodea también lo es. Creo que voy a aprender todo lo que pueda de este gran equipo”.