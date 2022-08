Acaba de cumplir 37 años este pasado viernes, junto en el arranque de la que es su 19ª temporada consecutiva en el Helvetia Anaitasuna con el 17 a la espalda. Capitán, vivió el ascenso del equipo a la máxima categoría de 2011 y sigue siendo una pieza clave dentro y fuera de la pista por su carácter, compromiso, carisma y calidad en su juego. Carlos Chocarro Gorráiz, quien dejó de lado el fútbol y se inició tardío en el balonmano como portero del Lagunak de Barañáin a los 16 años, parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud. De hecho fue uno de los candidatos a mejor extremo izquierdo de la Liga Asobal esta pasada campaña tras firmar 118 goles en 27 encuentros, algo que le hace llegar ahora con una motivación aún mayor a esta temporada, “muy especial” para él.

¿Cómo ha llevado esta primera semana de regreso al trabajo?

Llevamos pocos días y aún siento el descanso veraniego cercano. Además este cuerpo técnico, en ese aspecto, siempre tienen mucho cuidado y la primera semana siempre la preparan para ir entrando poco a poco y asentándonos. Seguro que esta semana tendremos ya más jaleo.

Y se le ve igual de motivado en su 19ª temporada en el primer equipo. ¿Cuál es el secreto de su longevidad?

En las fotos sí se ve un poco que va pasando el tiempo (ríe). Creo que la clave es que te guste mucho lo que haces y que lleves ese gen ambicioso y competidor dentro. Lógicamente también entran en juego otros aspectos como que te respeten las lesiones, que estés agusto en el equipo... Se juntan muchas cosas. Yo estoy bien, me encuentro bien y, encima, los últimos años he disfrutado muchísimo. Y eso es lo que está haciendo que siga teniendo el gusanillo presente.

Acabó la pasada liga como candidato al ‘siete ideal’ de Asobal...

Sí me hubieran dicho hace unos años que con 36 iba a vivir eso seguramente les hubiera dicho que, a esa edad, no estaría ni jugando ya. Pero se han ido dando las circunstancias adecuadas y ahí sigo. El año pasado, a nivel de números, fue muy bueno y eso fue reflejo también de la confianza de Quique, del grupo y de lo agusto que estuvimos. Eso sí, siempre he dicho que tampoco me gustaría alargarlo en exceso e igual ya me he pasado. Pero si te sientes competitivo, te salen bien las cosas y estás agusto en el equipo es complicado dejarlo.

La igualdad existente en la Liga hizo que el pasado año se acabase octavo aunque con algún resultado peor se hubiera sufrido...

Sí, pero también con un par de victorias más podíamos haber estado ahí arriba peleando por Europa. No sé, tuvimos muchas bajas en momentos clave, con partidos decisivos para estar ahí arriba o abajo... La competición nunca sabes hacia dónde te va a llevar. Un grupo, un equipo, es compendio de muchas cosas y es difícil que siempre todas funcionen bien. Aún no hemos hablado de objetivos, es pronto, pero ésa es la línea que nos proponemos seguir. Soy muy ambicioso pero, también, trato de ser realista.

¿A qué se refiere?

Lógicamente hay una meta que tendremos que marcar y por la que pelearemos pero, quizá siendo precavido, soy más de trabajar y disfrutar día a día y que cada partido nos vaya colocando en nuestro lugar. Por el momento, ahora, nos toca volver a conjuntar al equipo. Se han ido jugadores clave, a los que ya estoy echando de menos por lo mucho que hemos compartido y a los que no resulta fácil decir adiós de un día para otro, y han venido otros que serán clave y que encajan muy bien con el balonmano del equipo y que quiere Quique.

Que la liga sea profesional, que el balonmano se equipare al fútbol o al baloncesto, entiendo que es positivo

¿Cómo ve al equipo actual?

Tenemos una muy buena plantilla. Creo que está muy compensada, con dos o tres jugadores por puesto de un nivel parejo. Y estamos en un club único en el que nos dan todas las facilidades para estar lo más arriba posible. Ése debe ser nuestro reto. Y sé que, y es lo primero que se dijo esta pretemporada, que este equipo va a jugar un buen balonmano. Eso seguro. Luego veremos los resultados...

Compagina el balonmano con su trabajo como preparador físico en el centro U’kore pero, además, este año tendrá nuevas responsabilidades con su primer hijo (junto a su pareja Silvia Lima)...

Sí. Lo esperamos para septiembre. Lógicamente también es algo que te hace replantearte todo y, conforme pase el año y se me vaya complicando el día a día, me lo replantearé seguro más (ríe). Ya al final de la pasada liga fue uno de los aspectos que pusimos encima de la mesa para decidir, junto a Silvia, el seguir o no. Y, aparte de que estaba muy agusto y que me sentía competitivo, también el hecho de seguir y jugar con un niño o retirarte y hacerte la foto de ese momento con tu hijo es otro motivo más que me anima a continuar.

Y, por fin, podrá decir que juega en una liga profesional después de que Asobal haya logrado que el Consejo Superior de Deportes la reconozca como tal...

Sí, sí. Ya era hora. Aún no he tenido tiempo para mirar bien todas las repercusiones y lo que supone para los clubes y los jugadores, pero entiendo que el hecho de que el balonmano se equipare en ese sentido a las principales categorías del fútbol y de baloncesto va a ser positivo. Eso sí, siempre que el balonmano siga dando pasos hacia adelante, mejorando y creciendo.

Hablando de crecimiento. La afluencia de aficionados a los partidos en Anaitasuna no es la de hace unos años. ¿Lo ha notado?¿Le preocupa?

Sí, quizá sí se ha ido perdiendo un poco afluencia de público. Afecta que en Pamplona hay mucha oferta deportiva y también el hecho de llevar tantos años ya en Asobal, la novedad siempre llama más la atención. Pero sé que en los partidos importantes siempre tendremos apoyo de la grada y, si nos enganchamos arriba, vendrá más gente. Lo tengo claro. El club está haciendo muchas cosas en ese aspecto y también es cierto que se está generando algo muy bueno. Se está generando con la base, con los ex jugadores, con aficionados... No sé. Se está generando un sentimiento de club, un algo, que nosotros estamos ya percibiendo, que quizá no había antes y que ya se comprobó en partidos de la pasada liga. Es muy chulo e ilusionante.