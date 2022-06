Renuevan por una temporada más tres pilares de Helvetia Anaitasuna

Carlos Chocarro, Ibai Meoki y Álvaro Gastón vestirán la camiseta del club navarro, al menos, un año más, después de haber firmado la renovación para la temporada 2022-2023. Helvetia Anaitasuna ha renovado para una temporada más a tres de sus jugadores más relevantes, tanto por la trayectoria que acumulan como blanquiverdes, como por el peso que tienen en el equipo.vestirán la camiseta del club navarro, al menos, un año más, después de haber firmado la

Para la dirección deportiva de Helvetia Anaitasuna, contar un año más con estos tres jugadores supone aportar solidez a la plantilla, ya que son tres pesos pesados. "La aportación que tienen en el juego del equipo es muy importante, cada uno en las posibilidades de sus puestos. Pero, además, cuentan con una gran experiencia, lo que ayuda a que se fomenten en el seno del conjunto una unión y una compenetración que resultan fundamentales para la consecución de los resultados", expone el responsable deportivo de la sección de Balonmano, Carlos García.

En cuanto al extremo derecho, de 28 años, va a comenzar su decimosegunda campaña con el primer equipo. Gastón ha disputado 266 partidos en la Liga Asobal, en los que ha anotado 515 goles. El joven pamplonés indica que, para él, es un "verdadero orgullo" cumplir otro año más en el equipo de su vida. "Cuando era crío y veía todos los partidos del primer equipo, me fijaba en los navarros que llevaban toda la vida ahí, como Tajadura, Lejarreta, Álex Martínez y, después, a dos compañeros y amigos como Miguel Goñi y Carlos Chocarro", relata.

Gastón apunta que la última temporada ha sido "muy bonita" y que la ha disfrutado mucho. "El gran grupo humano que tenemos entre todos los compañeros y el cuerpo técnico hace que sea muy fácil disfrutar de todos los momentos con este equipo, tanto en los partidos, como en los entrenamientos o en cualquier plan fuera de la pista", añade.

Por último, afirma que la próxima temporada será diferente para él, ya que será el primer año en el que no compartirá el puesto con Xabier Etxeberria. "Con él, lo he compartido todo desde que subí al primer equipo. Pero, ahora, mi nuevo compañero de puesto será Mikel Redondo, que también es una persona muy especial para mí. Fui su entrenador en Maristas y tenemos una gran amistad", asegura, al tiempo que concluye que, a pesar de las bajas del equipo, "será un año muy bonito, en el que ojalá que los resultados sean todavía mejores que los obtenidos en esta temporada pasada".

Ibai Meoki, por su parte, arrancará la octava temporada en Helvetia Anaitasuna, con el que ha disputado 247 partidos, en los que ha marcado 340 goles. Central de 33 años y uno de los capitanes del equipo, aclara que asume con alegría e ilusión sumar un nuevo año de blanquiverde. "Es un reto muy especial y me encuentro muy a gusto en el equipo, en el que hay un ambiente impresionante dentro del vestuario, un aspecto que valoro muchísimo", alega.

El jugador navarro expone que terminó muy contento la pasada temporada. "Creo que he podido ayudar mucho al equipo y me he encontrado realmente cómodo. Aunque sí que es cierto que nos ha faltado ese puntito para terminar de estar en el barro", indica. Meoki sentencia que afronta la nueva campaña "con la ilusión de aportar lo máximo al equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, y con la convicción de que, finalmente, vamos a dar ese pasito adelante como conjunto, para que podamos luchar por los puestos buenos".

“UN ORGULLO”

Por último, el capitán de Helvetia Anaitasuna, Carlos Chocarro, con más de diez temporadas a sus espaldas en el equipo, cerca de 300 partidos con la elástica blanquiverde y 857 goles, manifiesta que, a sus 36 años, es "un orgullo continuar un año más". "Cada año que pasa, le doy más valor a las cosas y a lo que significa ser el capitán del equipo. Son muchos años, pero, según van pasando, veo que van a ser los últimos y quiero aprovecharlos y disfrutarlos, ya que los valoro mucho más. Para mí, es un orgullo seguir siendo parte del equipo. Soy un afortunado por poder vivir las experiencias que estamos viviendo", describe.

En su caso, ha protagonizado una gran temporada, aunque argumenta que es un logro compartido con sus compañeros: "Sí que es verdad que, a nivel individual, sobre todo en la segunda vuelta, tras recuperarme de una lesión importante, me han salido muy bien las cosas. Pero es el reflejo de lo bien que se está en el equipo, de la confianza que tiene el entrenador en mí y que tenemos todos en el cuerpo técnico. Y, por supuesto, yo dependo del juego del equipo. En mi puesto, si no es por mis compañeros, sería muy difícil hacer buenos números. Pero estoy muy contento por cómo ha salido el año", incide.

De cara a la temporada 2022/23, anuncia que la iniciará con la máxima ilusión. "Evidentemente, con la edad que tengo, si no tuviera ilusión, ni motivación, ni ambición por seguir, no seguiría. Pero tengo muchas ganas de continuar disfrutando de estar bien y de pelear por los objetivos que nos marquemos. Estoy muy ilusionado, ya que el día a día es muy fácil en este equipo. Tengo la ilusión y la ambición de que los resultados nos salgan mejor que los últimos años", subraya.

Sobre los cambios en la plantilla, resalta que conocen muy bien a los nuevos fichajes. "Si vienen, es porque el cuerpo técnico y la dirección deportiva lo han valorado y creen que son los mejores para el equipo, o para la forma de jugar y de ser del equipo. Lo que es seguro es que, como siempre, no tendrán ningún problema en adaptarse a nuestra rutina y a nuestra idiosincrasia. Solo será cuestión de entrenar y entrenar, para que se adaptan bien y rápidamente a nuestro club. Y, a partir de ahí, ir creciendo y aprovechando las virtudes de cada uno de ellos", destaca.