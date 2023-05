Fermín Jiménez Landa evoca con helado la memoria de una planta extinta

Se dice que el último tallo de silfio, una planta aromática muy valiosa en la antigüedad por el uso que se le daba en la cocina, se lo entregaron a Nerón y desapareció para siempre. Las plantas también se extinguen, y en concreto ésta, arrasada por su valor como condimento, pero también como perfume, afrodisíaco y medicina, desapareció hace dos mil años.

A Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979) es algo que le llamó la atención cuando lo leyó en un libro de historia de la cocina y sobre el que quería hacer algún proyecto artístico desde hacía tiempo. “Me daba ternura y melancolía el hecho de que se hubiera perdido un aroma”, señala. “Hay edificios que se derrumban pero quedan imágenes, muchos elementos de la historia que se pierden y más o menos se pueden recrear... pero algo tan intangible como un aroma me daba especial pena que se hubiera perdido”.

El silfio, de todos modos, dejó un pequeño rastro. Debido a su su importancia en la economía local, su imagen fue acuñada en las monedas de la colonia griega de Cirene, en la actual Libia, donde la recolectaban los griegos y después los romanos. Basándose en los textos antiguos y en esas monedas, Jiménez Landa se puso a investigar y se llevó pronto la primera sorpresa: descubrió que los botánicos contemporáneos no están tan seguros del relato histórico y se plantean la posibilidad de que en realidad no se extinguiera. A partir de un momento los romanos no conseguían cultivarla más en la zona de Cirene, es cierto, pero la planta podría haber sobrevivido en otras partes. Es muy probable que en realidad el silfio fuera de la familia del hinojo, algo que conecta con su propia biografía. “Podrían ser varias plantas pero yo tenía una fascinación de siempre por el hinojo silvestre, tenía una casa cerca de Eunate y lo recuerdo en los caminos, sabe muy fuerte a anís, y la gente lo ve como una mala hierba que crece en los caminos”, explica el artista.

cedida

El proyecto artístico que ha elaborado para Prototipoak, la Bienal internacional de nuevas formas artísticas del Azkuna Zentroa - Alhóndiga de Bilbao, se centra así en el hinojo silvestre, “por su condición bastarda”, dice, de mala hierba que habita en lo que Gilles Clément llamó 'Tercer paisaje': los lados de los caminos, lugares limítrofes fruto de la indecisión humana y del azar. “Lo poético es que esa planta tan deseada, que en ciertos libros de historia está muy mitificada, a lo mejor la tenemos delante de las narices y no sabemos lo que es”, explica el artista navarro.

Esa relación entre la hierba más valiosa y la mala hierba, entre extinciones y supervivencias, ese sabor a hinojo que identifica con algunos platos de pescado y de la cocina italiana, le inspiró y se dedicó a caminar por caminos de Castilla la Mancha, la Comunidad Valenciana y Bizkaia recolectando hinojos silvestres de los caminos. Después los envió a una fábrica de helados de Bilbao y ellos han creado un helado de hinojo silvestre que ha bautizado como Helado de sendero. Es su forma de reconstruir la memoria de esa planta desaparecida, a través del sabor y el olor.

“Yo tengo esta querencia por la antiescultura”, explica el artista. “La escultura siempre tiene que ver con los materiales nobles, con perdurar, engrandecer una imagen, y yo siempre estoy trabajando con lo perecedero, lo efímero, lo intangible... el helado tiene ese punto porque si se va la luz del Centro Azkuna se estropea el helado, es la antiescultura”, define.

the new york public library

Hay un texto de Agustín Fernández Mallo que habla de las partes blandas de la historia que le gusta mucho. Habla de que los arqueólogos y los paleontólogos están siempre trabajando con lo duro imaginando lo blando. “Siempre están con huesos imaginando cómo podía ser la piel, el olor... eso me conectaba mucho con este proyecto, con la idea de que perder un aroma es perder la parte blanda de la historia”, apunta.

En el Azkuna Zentroa, Jiménez Landa situará cincuenta macetas con plantas de hinojo, y entre ellas algunos congeladores que estarán llenos de ese helado. Además, se podrán ver los vídeos que ha ido grabando donde se documenta cogiendo el hinojo de los lados de los caminos, junto a imágenes de archivo de las monedas griegas, collages y noticias relacionadas de diversas fuentes, tanto de textos antiguos como de Internet.

Al final del proceso saltó otra sorpresa para él: “En la época de Gadafi hubo un golpe en el Banco Nacional de Libia que resultó ser el mayor golpe de numismática que ha habido en la historia”, relata Jiménez Landa. “No estoy seguro si todas, pero desde luego gran parte de las monedas que se tenían con la planta han desaparecido”, explica. Otra vez que la misteriosa especie vegetal se esfumaba. Además, las imágenes de botánica antiguas que ha ido consultado le han empujado a copiarlas al detalle, imágenes virtuosas de hinojos del siglo XVII y XVIII que Jiménez Landa ha recreado en grandes acuarelas.

cedida