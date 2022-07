Rigoberta Bandini actuará el 22 de diciembre en el Navarra Arena

Rigoberta Bandini visitará Pamplona antes del 22 de diciembre hará parada en el a la venta este martes 19 de julio a las 12 horas en lasttour.org y seetickets.com/es. visitará Pamplona antes del anunciado respiro de los escenarios que se tomará al finalizar su gira . Elhará parada en el Navarra Arena (20:30 horas). Las entradas saldrána las 12 horas en lasttour.org y seetickets.com/es.

Rigoberta Bandini es el nombre artístico de Paula Ribó, la cantante catalana que se ha convertido en una de las más aplaudidas del panorama nacional. En 2020 lanzó su carrera como cantante en solitario y empezó a obtener una gran popularidad durante la primavera y el verano de ese mismo año. 'Too Many Drugs' e 'In Spain we call it soledad' arrasaron y se viralizaron en Spotify y Youtube.

A inicios del 2021, publicó el single de 'Perra', canción que trata de reivindicar el feminismo jugando con el doble sentido del título de la palabra. Rápidamente fue acogida como un himno feminista por un público muy amplio. Además, con la vuelta de los conciertos empezó a girar por diferentes ciudades y, durante ese verano, fue una de las artistas más demandadas por medios y promotores.

Su participación en el Benidorm Fest 2022, con 'Ay, mamá', la convirtió en todo un fenómeno y su fama aumentó exponencialmente.