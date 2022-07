Aparición sorpresa de Amaia en el BBK Live para interpretar 'Así bailaba' junto a Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini montó en el Bilbao BBK Live una fiesta festivalera, porque no hay nada más festivalero que cantar junto a miles de personas el 'La, la, la' con el que Massiel participó en Eurovisión como hizo la catalana este sábado.

No han faltado 'In Spain we call it soledad', 'Perra', 'Ay mamá', al grito de 'vivan las mamas y las mamás' y con mamas al aire, y 'Así bailaba', basada en la canción infantil de Los Payasos de la Tele que ha lanzado junto a Amaia , que ha saltado al escenario para interpretarla junto a Bandini.

Paula Ribó comenzó a cantar el tema, recién estrenado, cuando la navarra se subió al escenario para sorpresa de los asistentes.

Pet Shop Boys ofreció después un extraordinario concierto en el que el incombustible dúo británico ha despertado la nostalgia y puesto a bailar al público del festival con los éxitos cosechados a lo largo de su carrera.

Apoyados por un atractivo montaje visual, Neil Tennant y Chris Lowe han repasado sus grandes éxitos ante un público entregado que ha comprobado que las canciones de Pet Shop Boys son intemporales y que poseen la capacidad de poner a bailar a cualquiera, tenga la edad que tenga.

Sin embargo, esa intemporalidad ha tenido para muchos de los asistentes un punto de nostalgia, como se ha comprobado nada más comenzar la actuación cuando los chicos de la tienda de mascotas han interpretado 'Suburbia', sencillo de su primer disco 'Please', publicado en un lejano 1986.

A partir de ahí se han sucedido los temas que han inoculado el nostálgico virus del baile en el público que ha acudido al monte Kobetas en esta tercera y última jornada del Bilbao BBK Live, como 'Can you forgive her?' y 'Opportunities (Let's make lots of money)'.

El dúo ha seguido con su versión del 'Where the streets have no name', de los irlandeses U2, convenientemente mezclada con el 'Can't take my eyes off you' de Frankie Valli, para disfrute de las miles de personas que danzaban en la pista de baile que para entonces era el recinto del festival.

'Rent', 'I don't know what you want but I can't give it anymore', tema de largo título pero igualmente bailable, y 'So hard', han continuado por los mismos derroteros hasta que se ha producido un cambio en el escenario para dejar ver a tres músicos de apoyo y seguir con "Left to my own devices'.

Con 'Domino dancing' el público ha acompañado al dúo en el estribillo a pleno pulmón, antes del pequeño descanso que ha supuesto un delicioso 'Love comes quickly', que ha dado paso a 'Losing my mind' y 'You were always on my mind', otra de las canciones destacadas de la noche.

Todavía quedaban algunos de los éxitos del dúo británico que llegaron tras 'Dreamland', sencillo publicado en el año 2019 y que se ha escapado de la nostalgia que ha envuelto el paso de Pet Shop Boys por el Bilbao BBK Live.

Ha sido entonces cuando han sonado 'Heart', canción que llegó a lo más alto de las listas, 'It’s alright' y, en la recta final de la actuación,'Vocal', seguido de 'Go West', de los más coreados de la noche, e 'It's a sin', que ha sonado potentísima y ha desatado la locura entre el público.

Tras un momento de pausa, y un nuevo cambio en el escenario, el dúo ha regresado con el icónico "West end girls", tema que lanzó a la fama al dúo, y 'Being boring', con el que se han despedido del público del festival.

Justo antes de la actuación de Pet Shop Boys se ha subido al segundo escenario del festival Nathy Peluso, que ha desplegado intensidad latina sobre el escenario para animar al numeroso público que se ha congregado con ganas de bailar.

La argentina, que ha comenzado con "Celebré" y "Sana Sana', ha regalado una noche mágica con esa mezcla de ritmos latinos y urbanos de sus canciones y ha hecho disfrutar, y bailar, con temas como 'Puro veneno', 'Ateo', su éxito junto a C. Tangana, 'Mafiosa' y 'Corashe'.