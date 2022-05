Así es el videoclip de 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini

2022 está siendo el año de Rigoberta Bandini (nombre artístico de Paula Ribó), una cantante que comenzó en 2019 su carrera en solitario con un nombre en homenaje al escritor John Fante y al personaje de una de sus novelas Arturo Bandini. En 2020, su single 'In Spain we call it soledad' se hizo viral en Spotify, otorgándole más de 200.000 escuchas mensuales.

actuó en el Parque del Runa de Pamplona, en el marco del festival MAF (Mujeres al frente). En 2021 compuso ‘A ver qué pasa’, una de las canciones del verano , en el marco del festival MAF (Mujeres al frente).

Ahora, y aprovechando el Día de la Madre, Rigoberta Bandini ha estrenado el videoclip de ‘Ay mamá’. Fue este domingo a las 14.00 horas cuando lanzó el esperado videoclip de su exitosa canción, que ya acumula más de 22 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. "Millones de gracias a todo el equipo increíble que lo ha hecho posible", ha expresado en su perfil de Instagram.

Dirigido por Salvador Sunyer y producido por Mañana, el videoclip arranca en un estudio de grabación, en el inicio del proceso creativo de ‘Ay Mamá’ con la propia Bandini buscando la inspiración con fotografías de su madre, para sumergirse después en el imaginario de la artista.

Así, pueden verse desde detalles de cuadros históricos con pechos de mujeres, entre ellos ‘La libertad guiando al pueblo’, de Eugène Delacroix -al que la artista hace referencia en el estribillo de su canción-, hasta imágenes futuristas y psicodélicas con una Bandini casi irreconocible, gracias al impactante vestuario a cargo de Pau Aulí y el maquillaje diseñado por Javier Ceferino.

No faltan tampoco las coreografías que ya se han convertido en una parte inseparable de esta canción, para esta ocasión creadas por Ariadna Montfort y con las bailarinas Mabel Olea, Marta Rosa, Anna Serra, Anna Soler Canet, Towa Iwase y Kora Leiva acompañando a la propia Bandini.

Un videoclip repleto de referencias al feminismo, la maternidad, los orígenes de la humanidad y el empoderamiento de las mujeres frente a la mirada escrutadora del machismo, y en el que el propio hijo de Bandini también aparece al inicio y final del mismo.