Cinco películas rodadas en Navarra

Con este tiempo de lluvia y frío se reducen las opciones para hacer turismo y conocer lugares del territorio foral. A veces, lo que más apetece es pasar una tarde de 'manta y peli'. Pero estos dos aspectos no tienen porqué estar reñidos. Por eso, te ofrecemos cinco películas en las que aparece Navarra, ya que fueron rodadas en la Comunidad foral, para que descubras paisajes y costumbres desde otra perspectiva más cinematográfica. Todo ello sin moverte de debajo de la manta.

Las Brujas de Zugarramurdi

'Las Brujas de Zugarramurdi' es una película rodada en 2012 por Álex de la Iglesia, reconocido recientemente en Pamplona con la Medalla de Oro en el mérito en las Bellas Artes. El director bilbaíno se basó, principalmente, en una historia que ocurrió en 1610, año en el que se dictó un Auto de Fe en Logroño por el que 53 personas fueron acusadas de practicar brujería. De ellas, 31 eran de Zugarramurdi, y 11 fueron quemadas en la hoguera.

La historia más conocida es la de Graciana Barrenetxea, a la que encarna Carmen Maura en la película. Ella fue una viuda de 80 años acusada y trasladada a Logroño por sus supuestos actos de brujería. Allí, juzgada por la Inquisición, confesó ser la reina del akelarre y aseguró ocupar un puesto de honor, a la izquierda del demonio. Tras reconocerlo (y arrepentirse), fue reconciliada y perdonada. Murió en prisión antes del juicio.

La mayor parte de la película fue rodada en la localidad navarra de Zugarramurdi, famosa por sus cuevas y sus historias de brujas. El equipo de Álex de la Iglesia se desplazó hasta allí y armaron su campamento base en el auditorio del Museo de las Brujas, en el tercer piso. Allí también fue el casting. Participaron extras de numerosos lugares, no solo de Zugarramurdi. También de Elizondo, Bera, Lesaka o Pamplona. También del País Vasco, de Hondarribia, Irun, San Sebastián e incluso Bilbao. Las extras que hicieron de brujas eran de todas las edades, desde veinteañeras hasta mujeres de 50 años.

Entre el reparto de 'Las Brujas de Zugarramurdi' también están Hugo Silva, Mario Casas, Terele Pávez, Carolina Bang, Jaime Ordóñez, Gabriel Delgado, Pepón Nieto, Macarena Gómez o Secun de la Rosa. Dura 112 minutos y se puede ver en HBO Max, Movistar Plus, Flix Olé y de manera gratuita en la plataforma de RTVE.

Baztán

'Baztán' es una película dirigida por Iñaki Elizalde, su primer largometraje. Tiene a los agotes como tema principal. Como señala Ion Stegmeier en un reportaje para Diario de Navarra, los agotes han sido una comunidad discriminada durante más de ocho siglos. El mayor núcleo estaba en Arizkun. Un documento de 1597 dice: "¡Cállate agote! Tu opinión cuenta menos que la de un perro, no eres nadie!". Hay diferentes hipótesis que explican de dónde provenían, pero eran considerados portadores del pecado original. Otros dicen que se les discriminaba por motivos económicos. No se les permitía labrar tierras comunes. Tenían que entrar en las iglesias por una puerta lateral (La de Arizkun se tapió alrededor de 1950) y ponerse en las últimas filas. Disponían de pilas bautismales diferentes. Sólo podían casarse entre ellos.

En palabras del director (que ofreció una entrevista a Diario de Navarra el 24 de septiembre de 2012) todo el proyecto nació de un grupo de baztaneses “que quieren contar una historia que está allí”. “Ahí ha pasado algo durante muchísimo tiempo, ellos lo han vivido en primera persona. Los abuelos recuerdan todavía cómo para que los agotes no entraran a la escuela les tiraban piedras o en las fiestas de Arizkun llamaban al agote para que tocara el txistu pero no permitían al resto de agotes bailar. Su gran duración es el hecho diferenciador con otras discriminaciones históricas: ésta se mantuvo casi durante diez siglos. Era lo suficientemente pequeña como para que no llamara la atención y lo suficientemente cerrada como para mantenerlo a lo largo del tiempo”, continuaba.

El valle entero se volcó con la película, la Coral de Elizondo grabó una canción de la banda sonora y las costureras de la zona fueron las que confeccionaron el vestuario. Incluso algún lugareño cuenta con papeles principales en la película. En el filme, grabado en el valle de Baztán, aparecen lugares como el palacio de Aroztegia, en Lekaroz, que cedió sus terrenos para reconstruir el barrio de Bozate (donde hubo un gueto de agotes). Está basada en un guión de Iñaki Elizalde y Michel Gaztambide. La película se desarrolla en distintos tramos temporales y por ella pasan hasta 78 personajes diferentes.

Por un lado, un caballero de la Orden de Santiago irrumpe en el valle de Baztán en el siglo XVII para probar un caso de limpieza de sangre. Por otro lado, un equipo de cine llega al mismo lugar, pero 1991, cuatro siglos después, para rodar una película. Estas dos tramas temporales conviven en Baztán, que narra el drama de los agotes y habla del paso del tiempo.

Baztán dura 98 minutos y en entre el elenco se encuentran Carmelo Gómez, Unax Ugalde, Joseba Apaolaza, Ramón Agirre, Txema Blasco, Kandido Uranga, Mirentxu Goienetxe, Patxi Bengoetxea o José Ramón Argoitia.

La Trilogía del Baztán

Todo comienza cuando, en los márgenes del río Baztán aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en unas circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás. La inspectora de la sección de homicidios de la Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es originaria y de la que ha tratado de huir toda su vida.

Amaia Salazar es interpretada en las películas por Marta Etura, y la localidad que más protagonismo tiene en la trilogía es Elizondo. El ayuntamiento propuso en su día una ruta para ver los lugares de la localidad que aparecen en las películas. Entre ellos, la fábrica de Mantecadas Salazar. Se trata de la panificadora Baztanesa, convertida en obrador de los Salazar para la película. Está situada detrás de la iglesia y conserva el atrezo usado para el filme. También el puente de Giltxaurdi, desde el que se puede ver el pueblo y el cuartel de la Policía Foral, que también aparece. Entre los lugares destaca también la calle Jaime Urrutia, el puente y la presa de Txokoto o el puente de Muniartea, desde el que se ve la presa o se accede a la calle Braulio Iriarte. En las películas también aparece algún escenario en Lesaka y Pamplona.

Tasio

Tasio es una película de 1984 dirigida por el navarro Montxo Armendáriz, premiado la semana pasada en Pamplona con la Medalla de Oro en el mérito en las Bellas Artes, y producida por Elías Querejeta.

Involucró a un gran número de vecinos de la merindad de Tierra Estella, que participaron como extras o incluso asesores de producción. En total, 56 actores y actrices con frase participaron en el rodaje. Instrumentistas de Estella, Fernando Ott Eigl, Crisanto Usúa Alenparte, Ramón Navarro García y Luis Apesteguía Elorza pusieron música a la película. Ellos son el cuarteto que interpreta el tema Galtzaundi.

Montxo Armendáriz trató de retratar al carbonero, Anastasio Ochoa Ruiz (Zúñiga, 1916 - Monte Arquijas, 1989). El director navarro se quedó fascinado por él cuando rodó Carboneros de Navarra en 1981. El verdadero Tasio vivía en y del monte, carbonero y cazador. "Trabajar para otros es un invento de los ricos para hacer más dinero", decía. Tuvo dos hijas.

El protagonista principal es Tasio, que trabaja como carbonero desde los catorce años en un pequeño pueblo navarro de la sierra de Urbasa. La vida cambia, pero el monte permanece siempre igual: abrupto y hermoso. Es el escenario de sus juegos infantiles, pero es también el lugar donde encuentra el sustento para su familia. Cuando se hace adulto, al carbón añadirá la caza furtiva. A pesar de que es la época del éxodo rural, de la emigración a las ciudades en busca de un futuro mejor, Tasio prefiere quedarse y vivir en el monte, en la más absoluta soledad, con tal de salvaguardar su libertad.

La película dura 95 minutos y entre el reparto se encuentran Patxi Bisquert, Amaia Lasa, Isidro José Lozano, Nacho Martínez o José María Asín.

Robin y Marian

Robin y Marian es una película de 1975 dirigida por Richard Lester y Sean Connery y Audrey Hepburn entre el elenco principal. El filme se rodó en Navarra. Sean Connery encarna a Robin Hood, pero con una mirada totalmente distinta a la que estamos habituados en la literatura y el cine.

Sean Connery y el resto del equipo —intérpretes como Richard Harris, Robert Shaw, Denholm Elliot o Ian Holm— pasaron unas semanas en la Comunidad foral en el verano de 1976. Estuvieron en localizaciones como el cerco de Artajona, que hizo las veces de Nottingham, los campos de Lizaso, la sierra de Urbasa, palacio de Capitanía de Pamplona, el actual Archivo Real y General de Navarra.

Connery interpreta en la película a un Robin mayor, que regresa de las Cruzadas a Inglaterra, y Hepburn a una Marian que tras la partida de Robin a la guerra ha ingresado en un convento. El cerco de Artajona fue el protagonista principal, y en su interior se construyó un decorado de cartón piedra para crear la ciudad inglesa de Nottingham, donde iba a vivir el sheriff, que interpretaría el inglés Robert Shaw. Las casas del pueblo sufrieron algunos cambios, como cubrir los tejados de paja para que no se vieran las tejas.