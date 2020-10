Fallece a los 90 años el actor Sean Connery

El actor escocés Sean Connery, una de las últimas grandes leyendas del cine, inmortalizado por su rol como el agente secreto James Bond, ha fallecido a los 90 años de edad, según ha confirmado su familia a la cadena BBC.



Connery deja tras de sí un legado ilustre de más de 70 películas como 'Robin y Marian' (Richard Lester, 1976), 'Los Intocables de Elliot Ness' (Brian De Palma, 1987) o sus grandes colaboraciones con el director Sidney Lumet, como 'La Ofensa' (1973).

Tras estrenar 'La liga de los hombres extraordinarios' en 2003, Connery abandonó la gran pantalla y desde entonces residía en Las Bahamas.



El actor se hizo acreedor de un Oscar al Mejor Actor Secundario, precisamente por su aparición en 'Los Intocables', dos premios de la academia del cine británico y tres globos de oro.

DESDE EDIMBURGO AL ESTRELLATO



Thomas Sean Connery nació el 25 de agosto de 1930 en el barrio de clase trabajadora de Fountainbridge, en el oeste de Edimburgo. Su casa fue demolida hace décadas, aunque hay una placa con su nombre en un nuevo bloque de viviendas levantado allí



Connery dejó la escuela a los 14 años y comenzó a trabajar en una variedad de empleos, desde albañil y salvavidas a pulidor de ataúdes. A los 16 años, se unió a la Marina Real durante tres años antes de que una úlcera de estómago le impulsara a regresar a la vida civil en Edimburgo.



A los 19, posó como modelo en la Escuela de Arte de Edimburgo. El culturismo y una oportunidad por el título de Mr.Universo (quedó tercero) finalmente le llevaron a una carrera en la actuación. Rechazó una prueba, incluso, para el club de fútbol inglés Manchester United.



Connery pasó gran parte de la década de 1950 haciendo de modelo, interpretando pequeños roles teatrales y haciendo alguna que otra aparición en el coro. Luego, en 1958, ganó su primer papel significativo en una película, interpretando junto a Lana Turner en 'Otro tiempo, otro lugar' como un corresponsal de guerra que se enamora de una periodista estadounidense.



El ahora actor decidió seguir interpretando hasta que, finalmente, se hizo el papel que le convertiría en un nombre para la historia, el de James Bond, agente 007, que interpretó hasta en siete ocasiones, desde '007 contra el Doctor No' (1962) hasta 'Nunca digas nunca jamás' (1983).



Los productores de la franquicia, Michael Wilson y Barbara Broccoli, se han despedido del actor con un emotivo mensaje en Twitter: "Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Sir Sean Connery. Fue y siempre será recordado como el James Bond original. Revolucionó el mundo con su interpretación valiente e ingeniosa del agente. Él es, en gran parte, responsable del éxito de la franquicia y le estaremos eternamente agradecidos".

