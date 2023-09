Pensión contributiva y no contributiva: diferencias principales en España

Según indica la página web de la Seguridad Social , la principal diferencia es que una pensión contributiva está generalmente ligada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social, mientras que las pensiones no contributivas se dirigen a aquellassuficientes para su subsistencia y, por lo tanto, no importa su relación con la Seguridad Social hasta ese momento. Es decir, para cobrar una pensión contributiva es necesario, mientras que para percibir una no contributiva no se requiere un tiempo mínimo de cotización.