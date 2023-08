¿Qué es el SOVI de la Seguridad Social? ¿Se puede compaginar con una pensión de viudedad?

Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que es un régimen residual que se aplica a aquellas personas que, reuniendo los requisitos de ese régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema. Los cambios se han ido sucediendo en las prestaciones que la Seguridad Social ofrece a los ciudadanos según sus circunstancias laborales y socioeconómicas. Es el caso del, que es un régimen residual que se aplica a aquellas personas que, reuniendo los requisitos de ese régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema.

tres tipos de pensiones que tienen sus respectivos requisitos: Según informa la Seguridad Social en su página web, dentro de este régimen se distinguenque tienen sus respectivos requisitos:

- Vejez: haber cumplido los 65 años o los 60 años en caso de solicitar vejez por incapacidad y haber cotizado 1800 días antes del 1 de enero de 1967 o estar afiliado al Retiro Obrero.

- Invalidez: haber cotizado 1800 días al SOVI, tener al menos 50 años y estar incapacitado de forma permanente para el trabajo.

- Viudedad: los requisitos dependen de la fecha del fallecimiento y de si esa persona era pensionista o no.

El organismo también indica que la cuantía varía según exista o no concurrencia con otras pensiones. De esta forma, si no se compaginan más de una pensión se cobran 462,20€ mensuales, mientras que si solo se percibe la pensión del SOVI la cantidad ingresada es de 448,60€ mensuales. Las pensiones del SOVI son incompatibles entre sí y pueden serlo con otras pensiones, excepto con la de viudedad y con el trabajo. En caso de que se perciban al mismo tiempo alguna de las pensiones del SOVI y la de viudedad, la suma total no podrá ser superior al doble de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios mayores de 65 años que, en este momento, es de 783,10€ al mes.

Para tramitar el SOVI es necesario acudir a uno de los centros de atención e información de la Seguridad Social dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y presentar la documentación detallada en el modelo de solicitud correspondiente a la pensión que se desea solicitar.