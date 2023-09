Ayuda de 525 euros para pensionistas: requisitos y cómo solicitarla

Los trabajadores que no han cotizado lo suficiente para recibir el 100% de su pensión reciben una pensión no contributiva de jubilación. Sin embargo, en ocasiones no es suficiente para cubrir los gastos del mes y mucho menos si entre ellos se incluye el alquiler de una vivienda . Por ello, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ofrece una prestación para intentar cubrir este último gasto. Se trata delpara aquellas personas que reciben una pensión no contributiva de jubilación y necesitan una ayuda para pagar su vivienda de alquiler.