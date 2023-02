Xiaomi 13 Pro: precio y características

El Xiaomi 13 Pro ha llegado para competir con los mejores teléfonos del mercado. Igual que lo hizo el Xiaomi 13. Con esta fuerza se presentaron en diciembre en China. Y, por fin, ha llegado el día en el que se pueden reservar por un precio que parte de los 999,99 euros para el Xiaomi 13 y 1.399,99 euros para el Xiaomi 13 Pro. Ambos modelos se pueden adquirir en diferentes versiones de memorias y colores a elegir.

Con estos precios no es de extrañar que cada vez más gente se plantee alquilar un móvil en vez de comprarlo . Está especialmente de moda entre los más jóvenes, que se resisten al concepto de ‘propiedad’. “La juventud de hoy en día ha crecido en este contexto y, como tal, es más pragmática y valora más la oportunidad de utilizar algo cuando realmente lo necesita y en el momento en que lo necesita, con una visión más a corto plazo y no tanto a largo plazo, como para invertir. No tienen liquidez ni capacidad de ahorro, así que son, ya sea en el caso de una vivienda, una moto o, en este caso, un teléfono”, señala Carolina Vázquez Morocho, psicóloga sanitaria y consultora académica en Deusto Salud.