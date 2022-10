iPhone 14 y 14 Pro de Apple: claves de la OCU

nuevo iPhone 14 de Se acerca el Black Friday y con él la opción de renovar tu teléfono móvil. Quizá tengas en mente darte un capricho y apostar por uno de los mejores smartphone del mercado, elde Apple . Su familia ya está disponible en cuatro versiones: iPhone 14, 14 Pro , 14 Plus y 14 Pro Max. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya los ha analizado y estas son sus conclusiones, publicadas en su página web.

El gran salto de esta gama de teléfonos es la introducción del nuevo sistema operativo iOS 16. Según la OCU, figuran “funciones nuevas, como el rediseño de la pantalla de bloqueo, y también mejoras para la aplicación de mensajes, correo y mapas”. La pantalla de los iPhone 14 es “OLED y de excelente calidad”, informa. Como curiosidad, en la variante Pro la pantalla se apaga al instante cuando el dispositivo está en el bolsillo.

En cuanto a las cámaras, se presentan más novedades en los Pro. Está equipado con una cámara principal de 48MP (gran angular), una cámara teleobjetivo de 12MP, una cámara ultra gran angular de 12MP y un sensor LiDAR en la parte posterior del dispositivo. La OCU indica que la cámara principal de los dos teléfonos ofrece estabilización de imagen por cambio de sensor “que permite tomar fotografías estables incluso con poca luz”, y concluye que la calidad de imagen general de los dos nuevos iPhone es “muy buena”.

Asimismo, estos móviles disponen de más músculo interno. “El iPhone 14 usa el chipset A15, el mismo potente procesador del iPhone 13, pero con 6 GB de RAM. El iPhone 14 Pro va un paso más allá y presenta el nuevo chipset A16 con 6 GB de RAM”, señala la OCU. Esta entidad también los ha sometido a un test de impactos, y señala que ambos iPhones pasaron la prueba de caída “sin daños relevantes: apenas pequeñas abolladuras en el marco del iPhone 14”.

Según la OCU, los precios del iPhone 14 parten en 1.009 euros, y en 1.319 euros para el iPhone 14 Pro. La gama anterior, es decir, el iPhone 13, cuesta 809 euros. Las comparativas son odiosas y la pregunta es inevitable: ¿merece la pena ese plus de inversión para estar a la última? La OCU lo tiene claro: “Lo cierto es que el cambio de unos a otros no es revolucionario: si tienes un buen iPhone de la anterior generación en buenas condiciones, pensamos que no merece la pena el cambio e incluso si estás pensando en comprarte un iPhone ahora, dado que las diferencias con los predecesores son mínimas, optar por la versión anterior puede ser una buena opción”, concluye.

