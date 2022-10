Salmón crudo con salsa pesto (y soja)

Me sobró pesto de los espaguetis Valentino que hice la semana pasada guiada por Tamara Falcó y la salsa estaba tan deliciosa que se me ocurrió que sería un acompañamiento perfecto para el salmón fresco que me esperaba ansioso en la nevera. Eso sí, añadirle soja una vez esté todo emplatado es clave conseguir el toque que le falta al plato. Sabores fuertes y deliciosos que aún así dejan brillar al salmón.