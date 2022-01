Bacalao albardado con salsa de mostaza y leche de coco

No se me hubiera ocurrido. Y eso que he hecho ya mil recetas de Mar y Montaña. Aquí una demostración más de que el beicon pega con todo, también con el bacalao. La salsa de mostaza con leche de coco es una buenísima idea también para acompañar otros platos.

INGREDIENTES 2 lomos de bacalao desalado

4 lonchas de beicon

2 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de leche de coco

pipas de calabaza

sésamo

Tipo de cocina Preparación Como hicimos la semana pasada para hacer los lomos de bacalao con mahonesa de pimentón gratinada en una cazuela ponemos aceite de oliva hasta que cubra los lomos de bacalao. Yo usé unos desalados para ahorrarme 48 horas de trabajo previo. No está la vida para perder el tiempo desalando pescado. Añadimos también los ajos pelados y dejamos que se confite todo bien teniéndolo a temperatura baja durante unos veinte minutos. La temperatura perfecta es que podamos meter el dedo sin quemarnos pero claro... entiendo que comprobarlo es arriesgado. Cuando estén hecho los envolvemos en beicon y los metemos al horno hasta que el tocino se haga. Perfecto que se tueste. Hacemos la salsa mezclamos la mostaza con la leche de coco y lo echamos sobre los lomos de bacalao cuando los saquemos del horno. Aunque quizá un toque de horno le iría genial también. Yo a la hora de servir le añadí unas pipas de calabaza y un poco de sésamo, más por la foto que porque le fuera a aportar algo. Pero lo cierto es que queda más mono y bueno, algo siempre suman, está claro. ¡A disfrutar!