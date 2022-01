Tres recetas navideñas con pavo

Ha empezado un año extraño. No, no quiero ser agorera. El año va a ser maravilloso. La entrada es la que ha sido extraña. La mitad de la población confinada, la otra mitad haciéndose antígenos cada cuarto de hora o con una libertad recién estrenada. Tenemos ya todos una tesis hecha sobre una enfermedad que hace dos años no conocíamos. Nuestra vida nunca fue tan confusa e impredecible. Hemos aprendido a no planear demasiado. Eso está bien, lo de vivir el presente bla bla, pero tiene también ese punto pesimista que no nos pega nada. Ese “no vamos a ilusionarnos demasiado por si se estropea”. Hemos aprendido a vivir en estado de alerta. Y eso es agotador. Por eso está bien que se terminen ya las Navidades. Que dejemos de tener que organizar comidas y pensar menús. Una preocupación menos. Queda el día de Reyes y podremos volver a la rutina de los platos del día a día. Adiós platos para impresionar. No me pega mucho esta reflexión ceniza, lo sé, pero también escribo esto mientras me como una mandarina. Dios, ¿en qué me he convertido? Estoy cansada. Creo que es eso. Han sido unas Navidades a medio gas, yo que amo el jaleo. Yo que echo de menos la edad del pavo en la que la única responsabilidad era quejarte de la vida. Ups, justo lo que estoy haciendo ahora... Ella, eterna adolescente... Venga, a cambiar el chip, que mañana vienen los Reyessss, sí. Con su magia y sus regalos y con la última reunión familiar con el árbol brillando de fondo. Y podemos hacer esta maravilla de pavo relleno que queda colorido y precioso. Y nos despedimos de esta Navidad extraña a lo grande, como merecemos. “No perdamos nada de nuestro tiempo, quizá los hubo más bellos pero éste es el nuestro”, como me recuerda todos los días una lámina con esta frase de Sartre que tengo colgada en el salón. A por 2022. Vamossss.