Sardinas rellenas de pimientos del piquillo

No os pongáis nerviosos porque no os he dado las cantidades exactas, que nos conocemos... Dependerán del número de comensales pero tranquilos que es muy sencillo de calcular.

Tipo de cocina Preparación Lo primero será limpiar las sardinas. Les quitaremos la cabeza metiendo el dedo por dentro y sacando las tripas. Una vez abiertas, sacamos las espina. Las lavamos y las dejamos escurrir en un papel absorbente. Le ponemos un poquito de sal y cortamos los pimientos en tiras, y vamos poniendo una tira de pimiento o dos, si son pequeñas en una sardina abierta, que taparemos con otra como si fuera un sandwich. Las rebozamos pasándolas primero por la harina y después por el huevo, y las freímos en abundante aceite de oliva caliente. Cuando estén fritas las sacamos del aceite y las dejamos escurrir en papel absorbente. ¡Y a disfrutar!