Recetas de Aragón, productos de nuestros vecinos maños

Actualizada 13/10/2020 a las 10:55

La web de alimentos de Aragón se llama Comparte el secreto. Y aquí estoy obedeciendo órdenes, porque estuve este fin de semana en Zaragoza y esos productos bien merecen una oda. Les hacía yo rabiar a los maños diciéndoles que nos copian a los navarros todas las cosicas ricas y que luego fardan de que son suyas. Pero claro, como pasa entre hermanos, al final acabas por no saber de quién es cada cosa. Ayer estaban todos tristones sin poder celebrar el día grande de sus fiestas. “Sé taaaan bien lo que sentís, amigos” les decía yo mientras disfrutaba de la sangría desestructurada que es su clásico postre de melocotón al vino. “Pero como nos ha pasado a nosotros con San Fermín, los disfrutaremos el año que viene, ya veréis”, intentaba animarles. Todo consuelo era poco. “¿Vosotros no tenéis ni ngún producto típico, típico, quitando los caramelos esos monstruosos del Pilar y las frutas de Aragón, no?” dije yo como quien no quiere la cosa mirando de reojo su reacción. Y entraron como toricos, claro... porque los maños son tan cabezones como nosotros. “Pero qué dices túúú, si tenemos un montón de productoooosss”.Ya habéis captado el acento. “Cerca de Zaragoza, en Fuentes de Ebro, se cultiva una cebolla tan suave que no hace falta caramelizarla. Viene caramelizada de serie, por ella misma”. “Y tenemos morcilla de Aragón que es única también. Nosotros la hacemos con arroz y avellanas”. “¡Y la borrajaaaa! Que tu eres navarra y la conoces, pero en Madrid no saben ni qué es”. “Y el ternasco, las longanizas y las migas con uvas...”Para entonces ya nadie se acordaba de la Virgen del Pilar, ni del cachirulo que por primer año no llevaban anudado al cuello, ni de los conciertos que se han quedado sin disfrutar en Interpeñas. Pero que volverán. Así que hoy tres recetas que nos acercan a Zaragoza, a nuestros vecinos y a su gastronomía, tan parecida a la nuestra.

Primera receta