Tres recetas para cenas improvisadas

Actualizada 15/09/2020 a las 13:53

Murió el otro día el marido de Paz Padilla. Yo que tengo casi desintonizada Telecinco de mi tele jamás me hubiera enterado si no fuera porque empecé a leer en todos lados que había dado una entrevista que merecía la pena ver. Así que me metí en internet, dejé mis prejuicios a un lado y escuché. Cuando llegaron a cenar Carole y Josele a mi casa me encontraron hipando y con la cena sin hacer. Lloré mucho viéndola pero esos lloros que recargan energía, ¿saben? Sálvame enseñándome algo... lo que no veamos en este 2020... El caso es que tuve que improvisar una cena rápida mientras me sorbía los mocos y soltaba frases del tipo: “Es que nos enseñan a vivir pero no a morir, es verdad” mientras mis invitados alucinaban y se miraban entre sí pensando que había perdido la cabeza. Sin ton ni son saqué del frigo una placa de hojaldre, un queso camembert entero, una cebolla, cuatro lonchas de beicon duras... “Qué lección de vida nos ha dado Paz”, murmuraba como en trance mientras rellenaba tartaletas con restos de mermelada de tomate de un cumpleaños anterior, gorgonzola y cebolla frita (y seca). Más mocos, más clinex... “Qué importante es el humor, de todos modos, ¿eh? Más miradas... ¿queréis un poco de crema de guisantes que me ha sobrado de la comida, venga os la pongo en unos chupitos, muy monos...”. Hacía una noche estupenda de final de verano, teníamos la ventana abierta y entraba una luz de luna genial así que cogí unas velas y les dije: ¿cenamos en la terraza? llevo seis años viviendo aquí y nunca he cenado fuera con velas. No se atrevieron a llevarme la contraria, claro, así que cogieron las chaquetas sin decir ni mu y salieron fuera con su cerveza. “Es que tenemos que aprender a disfrutar de cada momento, pero de verdad, tenemos que cuidar a la gente que queremos...” decía yo mientras cortaba el hojaldre. “Sara, reina, come algo y danos esa copa de vino, venga”.

