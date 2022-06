Tres recetas saludables y mucho arte

Con solo echar un vistazo rápido a estas páginas se da cuenta uno de que estamos en verano. Cremas, ensaladas, pescados a las plancha, verduras... Todo hace indicar que se acerca la mejor época del año. Por el colorido, por las recetas sanas... el calendario no lo ha dicho todavía pero ya hemos estrenado el estío. Curioso que solo una letra sonora lo diferencie de hastío que significa aburrimiento. No creo que haya nada más antagónico al verano.esa luz del Mediterráneo que capturó Sorolla en sus cuadros. Han sido mucho los artistas que a lo largo de la historia han inmortalizado con sus pinceles momentos y sensaciones de esta estación maravillosa. Las geniales vistas panorámicas de playas de Paul Ferney con sus bañistas diminutos como pequeñas manchas con vida, el mar de Hopper, los barquitos y las sombrillas de Monet... El inquietante Sur la plage de Degas... para compensarlo tiene auténticas joyitas, cuadros del mar con una luz mágica. Puro impresionismo. Los cuadros de Van Gogh huelen claramente a verano. Por el abuso del amarillo, quizá. Girasoles, siestas de labradores a la sombra de pacas de paja, noches estrelladas... Y luego está una de mis ilustradoras favoritas: Flavita Banana , quien con pocos trazos negros cuenta historias geniales. “Sin bikini no hay operación bikini”, dice una tía desnuda en la playa mirando el atardecer, con su culazo y su celulitis y su hartazgo de complejos creados por esta sociedad vacía y superficial. Y por el patriarcado, Plagarini, por eso también. Disfruten de comer sano, de coliflores, brócolis, espárragos trigueros, tomates... de vieiras a la plancha, de frutos secos... pero disfruten por sentirse bien, ágiles y saludables y no por caber en ese pantalón que ni siquiera les gusta en realidad., dice otra de las viñetas de Flavita. Pues eso.