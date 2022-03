Tres recetas con la calabaza de Cenicienta

Tengo una resaca que no se la deseo ni a mi peor enemigo. Tuvimos el sábado sidrería con la cuadrilla en Lekunberri y bueno, ya imaginan.. Más me valdría haberme ido a casa a las doce de la noche, como Cenicienta, montada en mi carroza. En lugar de eso llegué con el sol y la calabaza la cociné al día siguiente de varias maneras diferentes. Cómo ha cambiado el cuento... ¿Que estoy recuperando el tiempo perdido con el color y ahora todas mis recetas son fosforitas ? Confirmamos. ¿Que no me canso de comprar esta cucurbitácea polivalente y hacer bien de recetas sanas? Confirmamos también. Bueno, quizá las magdalenas no son tan sanas como la crema o la brocheta de pulpo pero ¿y lo bonitas que quedan? ¿Y lo sencillas que son? ¿Y lo diferentes? Para la foto rallé por encima limón y ya me sentí una influencer de fotos gastronómicas. Imagino que la sidra seguía corriendo por mis venas. La receta de esta crema favorita ya se la había chivado, pero fue cuando las páginas de la edición impresa eras blancas y negras y la tristeza inundaba la sección en el papel y no se apreciaba la belleza de los colores y todo parecía más soso, insípido y apagado. Ahora los lectores del papel pueden verla en todo su esplendor. ¡Ustedes siempre pudieron! Con sus verdes pipas de calabaza y sus semillas de chía que, aquí entre nosotros, solo sirven para adornar y para que se te queden entre los dientes. Y el premio a la receta extra exótica e irreal es hoy para l as brochetas de calabaza con patata y pulpo untadas en mahonesa de uvas. Ojooooo. Que conste que ésta no la hice al llegar a casa con los zapatos en una mano y la dignidad en la otra, ¿eh? Parece una mezcla de recena con los restos del frigorífico pero no. Es de un curso de cocina de aquellos maravillosos que hacíamos con Carol Ágreda en nuestra sala de la calle Zapatería. ¡Y está deliciosa! Volverán los cursos y volveré yo la próxima vez formal en una carroza. Palabrita de juerguista.